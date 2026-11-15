Phiên bản cải tiến của xe tăng VT-4 với pháo và radar để phòng thủ chống lại UAV

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Trung Quốc đã được trang bị thêm pháo tự động và radar để đánh chặn máy bay không người lái.

Trung Quốc không tin rằng xe tăng đã lỗi thời về mặt công nghệ quân sự. Do đó, nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau đang được phát triển để bảo vệ tối đa các phương tiện chiến đấu bánh xích hạng nặng khỏi máy bay không người lái cảm tử.

Mới đây trong những sự kiện chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Chu Hải, nơi thường trưng bày các trang thiết bị cho lực lượng mặt đất, phiên bản cải tiến mới nhất của xe tăng xuất khẩu VT-4B đã được giới thiệu lần đầu tiên.

Điểm khác biệt đáng kể nhất so với các mẫu trước đó là việc lắp đặt một khẩu pháo tự động cỡ nhỏ (cỡ nòng theo dự đoán là 30mm) và một trạm radar nhỏ trên nóc tháp pháo. Nhiệm vụ chính của hệ thống này là tiêu diệt các máy bay không người lái đang bay tới.

Điều đáng chú ý, ngay cả trước đây, những chiếc xe này đã được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, có khả năng chống lại cả UAV. Điều này có nghĩa là chiếc xe tăng nói trên hiện đã có tới hai lớp bảo vệ.

Ngoại hình của xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4B khác biệt khá nhiều so với bản cơ sở.

Mặc dù vậy, hiệu quả của khẩu pháo tự động 30mm trong việc chống lại máy bay không người lái vẫn là câu hỏi lớn, đặc biệt khi nó không có khả năng bắn đạn lắp ngòi điện tử lập trình điểm nổ, cũng như hiệu quả của radar trong việc phát hiện UAV cỡ nhỏ.

Theo một số nguồn tin, Quân đội Algeria đã thể hiện sự quan tâm lớn đến xe tăng VT-4B. Giới truyền thông tin rằng họ có ý định thay thế những cỗ chiến xa cũ kỹ, lạc hậu từ thời Liên Xô.