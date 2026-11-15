HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phiên bản cải tiến của xe tăng VT-4 với pháo và radar để phòng thủ chống lại UAV

Bạch Dương
|

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Trung Quốc đã được trang bị thêm pháo tự động và radar để đánh chặn máy bay không người lái.

- Ảnh 1.

Trung Quốc không tin rằng xe tăng đã lỗi thời về mặt công nghệ quân sự. Do đó, nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau đang được phát triển để bảo vệ tối đa các phương tiện chiến đấu bánh xích hạng nặng khỏi máy bay không người lái cảm tử.

Mới đây trong những sự kiện chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Chu Hải, nơi thường trưng bày các trang thiết bị cho lực lượng mặt đất, phiên bản cải tiến mới nhất của xe tăng xuất khẩu VT-4B đã được giới thiệu lần đầu tiên.

Điểm khác biệt đáng kể nhất so với các mẫu trước đó là việc lắp đặt một khẩu pháo tự động cỡ nhỏ (cỡ nòng theo dự đoán là 30mm) và một trạm radar nhỏ trên nóc tháp pháo. Nhiệm vụ chính của hệ thống này là tiêu diệt các máy bay không người lái đang bay tới.

Điều đáng chú ý, ngay cả trước đây, những chiếc xe này đã được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, có khả năng chống lại cả UAV. Điều này có nghĩa là chiếc xe tăng nói trên hiện đã có tới hai lớp bảo vệ.

- Ảnh 2.

Ngoại hình của xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4B khác biệt khá nhiều so với bản cơ sở.

Mặc dù vậy, hiệu quả của khẩu pháo tự động 30mm trong việc chống lại máy bay không người lái vẫn là câu hỏi lớn, đặc biệt khi nó không có khả năng bắn đạn lắp ngòi điện tử lập trình điểm nổ, cũng như hiệu quả của radar trong việc phát hiện UAV cỡ nhỏ.

Theo một số nguồn tin, Quân đội Algeria đã thể hiện sự quan tâm lớn đến xe tăng VT-4B. Giới truyền thông tin rằng họ có ý định thay thế những cỗ chiến xa cũ kỹ, lạc hậu từ thời Liên Xô.

Theo vestnik-rm
Tags

xe tăng VT-4

Pháo tự động

radar

máy bay không người lái

Algeria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

01:33
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

01:34
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại