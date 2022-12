Phía sau việc dự án tỷ USD định đặt ở Đồng Nai lại chuyển sang Bình Dương

Năm 2022, Đồng Nai thu hút hơn 2.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, con số này chỉ tương đương 18% so với cùng kỳ 2021. Thu hút FDI chỉ đạt hơn 1 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước (xếp sau TP. HCM, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Thái Nguyên). Trước đó, Đồng Nai có nhiều năm luôn ở trong top 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.

Một số nguyên nhân chính khiến thu hút đầu tư của tỉnh tụt hạng, theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, là do vướng các thủ tục liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030 chưa được phê duyệt, liên quan đến quản lý tài sản công… Do đó, nhiều dự án bị "nghẽn" lại chưa thể cấp chứng nhận đầu tư mới hoặc đăng ký tăng vốn.

Mặt khác, do diện tích đất công nghiệp cho thuê còn rất ít, những tập đoàn, doanh nghiệp muốn thuê diện tích đất lớn mở nhà máy sản xuất nhưng không có cũng ngăn cản dòng vốn trong nước, ngoài nước đổ vào tỉnh. Đồng thời, trong thu hút dự án, tỉnh chọn lọc kỹ hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, năng lực nhà đầu tư, chất lượng dự án.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu so sánh Đồng Nai với Bình Dương thì Đồng Nai có nhiều tiềm năng, lợi thế hơn. Tuy nhiên, Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài cao hơn nhiều so với Đồng Nai. Trong các lý do, có việc Bình Dương đã có sự chuẩn bị khá tốt về đất đai, quy hoạch và đơn giản thủ tục đầu tư. Do đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài sau khi dự tính đầu tư vào Đồng Nai nhưng thời gian để được giao đất, quy hoạch chờ đợi quá lâu đã chuyển hướng qua Bình Dương và một số tỉnh, thành khác.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tiết lộ tại buổi họp báo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của Đồng Nai, Tập đoàn LEGO từng dự tính sẽ thuê diện tích đất lớn trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (huyện Long Thành) để triển khai dự án lớn với tổng vốn trên 1 tỷ USD, nhưng sau 2-3 năm chờ đợi, công ty hạ tầng chưa có đất để giao nên tập đoàn này đã chuyển hướng sang Bình Dương.

Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, Đồng Nai muốn tạo ra đột phá trong thu hút đầu tư thì cần có những chính sách tốt hơn nữa. Trong đó, 4 vấn đề cốt lõi nhất là phải nhanh chóng được phê duyệt quy hoạch tỉnh; chuẩn bị sẵn đất đai với đầy đủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khâu giải quyết các thủ tục hồ sơ phải nhanh gọn và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho các ngành nghề tỉnh đang thu hút đầu tư…

Thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ triển khai các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vừa Chính phủ, các bộ ngành trung ương phối hợp tháo gỡ khó khăn về kiến trúc thượng tầng, các quy định pháp luật, vừa rà soát lại tất cả các dự án đầu tư, kể cả khu vực được quy hoạch để đảm bảo các nhà đầu tư đến là có thể đầu tư ngay.