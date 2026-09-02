Phía sau thành công của Xuân Son là sự hi sinh thầm lặng của vợ, xót xa những ngày lặng lẽ nơi phòng bệnh

Lời trải lòng nghẹn ngào từ nàng WAG Marcele Seippel - vợ Xuân Son.

Trong ánh đèn hào quang rực rỡ của đêm đăng quang vô địch ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam, khi biển người reo hò tung hô chức vô địch và vinh danh những bàn thắng vàng, ít ai biết rằng cái giá để chạm tay vào vinh quang ấy không chỉ là mồ hôi trên sân cỏ, mà còn là nước mắt, nỗi đau và vô số đêm cầu nguyện âm thầm phía sau hậu trường.

Mới đây, Marcele Seippel – bà xã của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy xúc động phía sau huy chương vô địch Đông Nam Á. Những lời tâm sự xúc động ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của đông đảo người hâm mộ bóng đá, hé lộ chặng đường vượt qua biến cố nghẹt thở để vươn tới đỉnh cao của ngôi sao tuyển Việt Nam.

Mở đầu dòng tâm sự, Marcele Seippel trải lòng về những lời xầm xì hay cái nhìn hời hợt từ dư luận: "Có những điều mà đối với những người nhìn từ bên ngoài, họ có thể nghĩ rằng 'chẳng có gì to tát'. Nhưng chỉ những ai đã trải qua mới thực sự hiểu". Trong bức ảnh chụp khoảnh khắc hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau ở phòng bệnh thời điểm Xuân Son chấn thương ở ASEAN Cup 2024, cô đặt dòng chú thích tái hiện sự hoài nghi của người đời: “Tại sao lại ăn mừng chuyện này nhiều đến thế? Đâu có gì to tát đâu…”. Nhưng đáp lại điều đó là những lát cắt ký ức đầy ám ảnh được cô lần lượt lật mở qua từng tấm hình.

Khán giả thấy sự trở lại, còn Marcele đã đồng hành cùng anh ấy mỗi ngày trong phòng bệnh cho đến khi điều đó trở thành hiện thực. Khán giả thấy tấm huy chương lấp lánh, còn cô thấy rõ nỗi đau, sự sợ hãi và những bất an đằng sau nó. Khán giả thấy một cầu thủ đứng vững trên đôi chân, còn người vợ ấy đã chứng kiến từng khoảnh khắc anh phải kiên trì học cách tập đi lại từ đầu.

Marcele Seippel ăn mừng vô địch ASEAN Cup 2024 với Xuân Son ở phòng bệnh (Ảnh: IGNV)

Cả hai đồng hành khi Xuân Son phẫu thuật (Ảnh: IGNV)

Marcele Seippel ở bên chồng lúc anh phục hồi (Ảnh: IGNV)

Những giọt nước mắt khi chứng kiến chồng chật vật với chấn thương (Ảnh: IGNV)

Và phía sau những nỗ lực là ngày trở lại mạnh mẽ (Ảnh: IGNV)

Chấn thương nghiêm trọng từng đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp thi đấu của tiền đạo sinh năm 1997. Sự lo sợ, những giọt nước mắt không ai nhìn thấy, cùng vô số đêm dài dằn dỗi chỉ biết đặt niềm tin vào lời cầu nguyện. Đó chính là "cái giá của quá trình" mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Chính vì vậy, với gia đình Xuân Son, chiến thắng này chưa bao giờ chỉ là một tấm huy chương thông thường, mà là minh chứng cho việc họ đã cùng nhau vượt qua bờ vực của sự gục ngã.

Để hiểu vì sao Marcele lại có thể trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc đến thế cho Xuân Son trong những thời khắc tăm tối nhất, phải ngược dòng thời gian về câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của hai người. Cặp đôi quen nhau vào dịp Giáng sinh năm 2014 tại thành phố Salvador, Brazil khi Marcele còn đang đi học và Xuân Son mới chỉ là một cầu thủ trẻ vô danh. Ban đầu, cô từ chối lời tỏ tình vì muốn tập trung học hành và không muốn hẹn hò với cầu thủ. Không bỏ cuộc, Xuân Son kiên trì lấy lòng người đẹp bằng cách hằng ngày sau giờ tập bóng đến nhà giúp cô làm bánh hoặc nhận làm shipper giao pizza cho quán ăn của gia đình Marcele. Sự chân thành của chàng trai nghèo đã làm rung động cô nữ sinh trung học.

Xuân Son hôn vợ ngày Việt Nam vô địch (Ảnh: FBNV)

Năm 2018, khi Marcele vừa bước chân vào đại học, Xuân Son nhận được lời mời sang Nhật Bản thi đấu. Đứng trước lựa chọn tiếp tục con đường học vấn hay đi theo tiếng gọi tình yêu, Marcele đã đưa ra quyết định dừng việc học để làm hậu phương cho anh. Chấp nhận rời xa quê nhà, cùng chồng bôn ba qua Nhật Bản, Đan Mạch rồi dừng chân tại Việt Nam từ cuối năm 2019, cô gái gốc Brazil đã biến mình thành chỗ dựa không thể thay thế của chân sút tài năng.

Gắn bó với Việt Nam nhiều năm qua, Marcele Seippel không chỉ quản lý chu toàn việc nhà để chồng yên tâm cống hiến trên sân cỏ mà còn chủ động học tiếng Việt và hòa nhập với văn hóa Việt Nam. Giờ đây, tổ ấm của họ đã trọn vẹn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Mối tình kéo dài hơn một thập kỷ từ bàn tay trắng, qua những chuyến đi xa xứ, biến cố chấn thương cho đến ngày giơ cao chiếc cúp vô địch rạng rỡ chính là câu chuyện đẹp đẽ nhất về sự kiên cường và lòng đồng hành.

Như chính lời chia sẻ của Marcele: "Bởi vì khi bạn biết cái giá của quá trình, bạn sẽ không bao giờ gọi thành quả đạt được chỉ là một chiến thắng thông thường… Chỉ chúng tôi mới biết mình đã cầu nguyện nhiều như thế nào để được sống những ngày như hôm nay!.