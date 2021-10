Phía sau những đường dây mại dâm giá sỉ

Từ xe ôm "lật cánh" thành... "tú ông"

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây mại dâm hoạt động dưới hình thức bố nuôi - con nuôi khá rầm rộ. Cầm đầu đường dây là Hà Trọng Thắng (SN 1993, thường trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam). Dưới trướng "tú ông" có đến hàng chục cô gái trẻ, sẵn sàng bán dâm với “giá sỉ”.

“Tú ông” tại cơ quan Công an

10 năm trước, từ Quảng Nam, Thắng ra Hà Nội làm lao động tự do. Ban đầu Thắng chạy xe ôm, hai năm gần đây, do dịch bệnh căng thẳng ảnh hưởng đến thu nhập nên Thắng chuyển sang bán hàng online.

Sau nhiều ngày lọ mọ trên mạng Internet, Thắng phát hiện nhiều nam giới muốn mua dâm theo hình thức "gặp gỡ yêu thương" trong một thời gian dài. Lập tức trong đầu "nảy số", Thắng vạch ra kế hoạch kiếm tiền thông qua việc kết nối việc mua bán dâm “giá sỉ”.

Đầu tháng 6-2021, Thắng lập Group (nhóm) trên mạng xã hội Facebook mang tên "Sugar baby ..." và đăng thông tin với nội dung tuyển kết nối Sugar Daddy với Sugar Baby cùng "slogan": uy tín - kín đáo - thành công.

“Tú ông” này để lại số điện thoại để Daddy và Baby có nhu cầu mua/bán sẽ chủ động nhắn tin kết nối. Cũng thông qua tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Thắng sẽ lấy thông tin tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh bắt mắt của các cô gái có nhu cầu bán dâm rồi gửi cho những người có nhu cầu mua dâm lựa chọn.

Thắng cũng khai nhận sau khi khách lựa chọn xong, đối tượng sẽ hỏi Sugar Baby về mức chu cấp và số lần gặp mặt/tháng để quan hệ tình dục. Sau đó, Thắng báo lại cho Sugar Daddy về các điều kiện trên. Nếu Daddy đồng ý, Thắng sẽ cho hai bên hẹn gặp ở quán cà phê; nhiều giao dịch thành công do “tú ông” này kết nối.

“Tú ông” Hà Trọng Thắng.

Khoảng cuối tháng 9-2021, Ng.A.Th (SN 2004, thường trú tại TP Hà Nội) đã chủ động liên hệ với "admin" (người quản trị trang - là Thắng) để tìm người chu cấp hàng tháng. Th. cung cấp thông tin cá nhân cho “tú ông” gồm: chiều cao 1m65, nặng 50 kg, số đo ba vòng (94-62-90cm). Cô gái này gửi kèm một số hình ảnh cá nhân nóng bỏng để Thắng chào hàng. Th. cũng yêu cầu “bố nuôi” chu cấp 15 triệu/tháng và một tháng chỉ gặp 4 lần (để quan hệ tình dục).

Vài ngày sau, Sugar Daddy Ng.Q.H. (thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) liên hệ với Thắng và được giới thiệu với Sugar Baby kể trên. Thương vụ thành công, anh H. đã trả cho Thắng 2 triệu đồng tiền môi giới. Sau lần quan hệ đầu tiên, anh H. cũng đã đưa trước cho Sugar Baby số tiền sáu triệu đồng, còn cô gái bán dâm "lại quả" cho Thắng 1 triệu đồng.

Sugar Baby tên N.B.H. (SN 1996, quê Hà Nam) liên hệ với Thắng nhờ tìm “bố nuôi” với hai lựa chọn. "Gói" thứ nhất, bố nuôi phải trả số tiền 15 triệu đồng/tháng và gặp nhau 6 lần/tháng để quan hệ tình dục.

“Gói” thứ hai, bố nuôi phải trả số tiền 20 triệu đồng/tháng và sẽ gặp nhau 8 lần. Do có nhu cầu mua dâm, anh V.C.Đ (quê Phú Thọ) đã gật đầu với gói thứ nhất. Anh Đ. cũng đã trả cho Thắng 2 triệu đồng tiền môi giới. Gái bán dâm cũng đã được “bố nuôi” trả trước số tiền 7,5 triệu đồng sau lần gặp đầu tiên. Còn một nửa sẽ được "giải ngân" nốt trong các lần gặp gỡ sau.

Một số Sugar Baby trong đường dây của Hà Trọng Thắng.

Thắng cũng tỏ ra là một “nhà buôn” khá chuyên nghiệp, trước khi cho bố nuôi và con nuôi gặp ngoài đời thực thì đều yêu cầu con nuôi phải xét nghiệm COVID-19. Khi nào có kết quả âm tính thì mới cho hai bên gặp gỡ.

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, thành phần của các Sugar Baby rất phức tạp. Họ có thể là sinh viên, lao động tự do… nhưng đặc điểm chung là không có thu nhập ổn định, có ngoại hình xinh đẹp và trẻ tuổi.

Các Daddy cũng rất nhiều thành phần, điểm chung là có mục đích mua dâm và chịu chi, bởi chi phí mua dâm từ 4-8 lần/tháng dao động từ 12-20 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác.

Nở rộ các đường dây mại dâm trá hình bố nuôi - con nuôi trên mạng xã hội

Trong số các khách hàng của Thắng, có người yêu cầu về chiều cao của “con nuôi” nhưng cũng có “bố nuôi” lại chỉ cần "baby" ngoan hiền và tình cảm. Yêu cầu chung của tất cả những khách hàng đối với các “con nuôi” đều phải là biết giữ kín đáo mối quan hệ, có "kỹ năng" và có thể gặp gỡ với “bố nuôi” bất kể khi nào “daddy” có nhu cầu.

Theo đánh giá của Cơ quan công an, đây là hình thức mới, đối tượng môi giới sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động, giao dịch. Các địa điểm kết nối gặp nhau giữa khách mua dâm và gái bán dâm cũng rất đa dạng từ: chung cư, khách sạn, phòng trọ…

Ngay bản thân Thắng cũng không bao giờ gặp trực tiếp gái bán dâm hay khách mua dâm. Tiền công môi giới cũng được chuyển vào tài khoản của Thắng. Điều này cũng đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định đã có 10 gái mại dâm và 2 khách mua dâm trong nhóm kết nối Sugar Daddy và Sugar Baby ở Hà Nội do Thắng thành lập. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hà Trọng Thắng về hành vi "Môi giới mại dâm".

"Trái đắng" với Sugar Baby

Có một thực tế là trong thời gian qua, một bộ phận các cô gái trẻ, thậm chí có cả những nữ sinh đã chọn việc bán dâm giá sỉ để lấy tiền phục vụ cho những nhu cầu ăn chơi, mua sắm...

Thông qua các "tú ông", hoặc trực tiếp đăng thông tin trên các Group kín trên mạng xã hội, các Sugar baby tự biến mình thành những món hàng. Và đã có không ít trường hợp phải nhận trái đắng. Một trong số đó là Nguyễn Thị H. (SN 1995, trú tại TP Hà Nội).

“Bố nuôi” Trần Thanh Tuấn bị bắt giữ về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đầu tháng 3-2021, do cần tiền chi tiêu mua sắm, H. đã lên mạng xã hội để tìm Sugar Daddy. Sau đó có một nam giới (tên Nguyễn Bảo Tuấn SN 2001, trú tại Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) chủ động liên hệ và thỏa thuận chu cấp 8 triệu đồng/tháng. Sau hai lần hẹn gặp nhau để tâm sự, chị H. đã bị “bố nuôi” tống tiền bằng những hình ảnh "nóng". Đối tượng sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguyễn Bảo Tuấn khai nhận, do học dốt nên bản thân chỉ học tới lớp 8 rồi bỏ. Sau khi ra Hà Nội, nhờ duyên bán hàng online, Tuấn phất lên và bắt đầu có thu nhập ổn định. Có tiền, Tuấn lần mò tham gia vào các hội, nhóm "Sugar Baby - Sugar Daddy". Quen với chị H. sau 3 ngày tán tỉnh, đối tượng rủ chị H. đến biệt thự thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tâm sự và quan hệ tình cảm.

Sau lần gặp gỡ thứ hai, Tuấn đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản của Sugar Baby và dùng điện thoại quay clip khi nạn nhân ngủ trong tình trạng khỏa thân. Sau khi chia tay “con nuôi” và trở về nhà, Tuấn nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip lên các trang mạng.

Hoảng sợ, nên cô gái trẻ đã mang điện thoại iPhone XS Max đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Tuấn. Nhưng khi đến cửa hàng cầm đồ đã đóng cửa nên hẹn đến sáng hôm sau sẽ đưa tiền. Chị H. sau đó đã đến Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo sự việc. Nguyễn Bảo Tuấn đã bị bắt giữ để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Một Sugar Baby thuộc dạng "quá lứa" là Lê Thị V. (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) cũng đã bị "bố nuôi" cho ăn quả đắng. Tháng 4-2021, tham gia một group để tìm bố nuôi, V. gặp Trần Thanh Tuấn (SN 1990, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Với vỏ bọc là doanh nhân giàu có, Tuấn đã tạo được lòng tin và rủ rê chị V. trao đổi clip có nội dung nhạy cảm. Sau đó, Tuấn cắt ghép clip có hình ảnh V., rồi sử dụng những hình ảnh này để ép buộc V. phải chuyển cho Tuấn 20 triệu đồng. Nếu không, Tuấn dọa sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm này cho bạn bè trên mạng của V.

Đồng thời, Tuấn còn đe dọa sẽ in và dán các hình ảnh có nội dung nhạy cảm này tại những địa điểm có các con của nạn nhân đang theo học. Lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán, ảnh hưởng đến bản thân nên V. đã hai lần chuyển cho Tuấn số tiền 10 triệu đồng.

Cuối tháng 4-2021, sau khi nhận được đơn trình báo từ bị hại, Lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức điều tra, bắt giữ Trần Thanh Tuấn để xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hoạt động mại dâm có nhiều biến tướng

Theo cơ quan chức năng, hoạt động mại dâm đang biến tướng sang nhiều hình thức như "gái gọi", "gái bao", "trai bao", "sugar baby", "con nuôi"... Tội phạm tăng cường lợi dụng mạng xã hội để đăng hình ảnh tiếp thị, thoả thuận đến địa điểm kín đáo như biệt thự, căn hộ chung cư...

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, 9 tháng qua, cơ quan Công an đã triệt phá gần 120 ổ nhóm với hơn 500 đối tượng hoạt động mại dâm, xử lý hình sự hơn 100 vụ việc. Số vụ án có giảm so với năm 2020.

Tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện phương thức thủ đoạn mới của tội phạm hoạt động môi giới mại dâm. Điển hình là các dịch vụ tẩm quất, mát xa phục vụ tại nhà, các đường dây bố nuôi - con nuôi thông qua các trang mạng xã hội, các hội kín trên facebook, zalo, telegram...

Còn theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội, người làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua bán dâm bị xử lý tội "Môi giới mại dâm" theo điều 328 Bộ luật Hình sự, mức án từ 6 tháng - 15 năm. Các Sugar Baby và Sugar Daddy cũng sẽ bị phạt hành chính, mức cao nhất tới 10 triệu đồng.