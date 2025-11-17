Phía sau những cú biến mất khỏi showbiz Việt của hội “hồng nhan bạc tỷ”

Khoảng 12 - 15 năm trước, mạng xã hội Việt Nam mới chỉ chập chững hình thành, nhưng đã trở thành sân chơi của dàn hot girl đình đám. Họ xuất hiện dày đặc trên các blog, forum, ảnh bìa tạp chí và các sitcom tuổi teen, đến mức được gọi là các “công chúa internet” thời điểm đó cũng không sai. .

Thế nhưng, quãng thời gian làm mưa làm gió ngắn ngủi, nhiều hot girl bỗng… biến mất khỏi làng giải trí như Linh 3B, Linh Kute, Lala Mai Chi, “nhỏ” Hạnh, Thủy Top. Không có tuyên bố chính thức, không giải thích, họ lặng lẽ rút khỏi ánh đèn sân khấu và tập trung vào cuộc sống đời thường, để lại cho khán giả một câu hỏi kéo dài suốt nhiều năm qua: Những gương mặt từng thân quen này đang sống thế nào?

Linh 3B

Linh 3B, tên thật Bùi Thùy Linh, sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng từ series Chít Và Pi. Ngoài ra Linh còn góp mặt trong một số bộ phim tuổi teen khác như Bước Nhảy Xì Tin, phim truyền hình Nếu Chỉ Là Giấc Mơ và là cựu thành viên nhóm nhạc Biến Tấu.

Linh 3B ngày xưa

Thời điểm đó Linh cô được mời làm mẫu ảnh, nhận lời phỏng vấn của nhiều trang báo, trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Song thời gian hoạt động của cô không quá lâu, Linh bỗng dưng lên xe hoa rồi sinh con đầu lòng ở tuổi 21. Cùng với đó, cô cũng dần biến mất khỏi truyền thông.

Hiện tại, Linh 3B có cuộc sống ổn định và chững chạc, là nhà sáng lập kiêm CEO một thương hiệu trang sức, đá quý ở Hải Phòng. Trên các tài khoản MXH, ngoài công việc, Linh cũng cập nhật hình ảnh cuộc sống thoải mái, đi du lịch và chăm sóc con cái.

Linh 3B hiện tại

Chi Hoa

Linh Kute có tên thật Nguyễn Linh Chi Hoa, sinh năm 1992, nổi tiếng từ vai chính trong series truyền hình đình đám Bước Nhảy Xì Tin phát sóng năm 2009. Dù bộ phim đạt được hiệu ứng mạnh mẽ, nhiều khán giả yêu thích nhưng Linh Kute bất ngờ chọn rời showbiz, theo học tại Đại học Phương Đông.

Linh Kute từng rất nổi tiếng với Bước Nhảy Xì Tin

Năm 2019, Linh Kute kết hôn và đã có 2 em bé dễ thương. Hiện tại vợ chồng Linh vẫn tập trung vào công việc kinh doanh, cô có cửa hàng gấu bông ở TP.HCM. Cuộc sống hiện tại của cô là khá sang trọng nhưng kín tiếng, chủ yếu xoay quanh gia đình và công việc riêng.

Chi Hoa hiện đã đã là mẹ 2 con

Mai Chi

Sitcom học đường Bộ Tứ 10A8 từng là biểu tượng của thế hệ teen đời đầu, gây chú ý với dàn diễn viên trẻ trung, triển vọng ở thời điểm đó. Trong đó có Mai Chi - vai Lala nhí nhảnh, tinh nghịch và rất yêu thời trang. Tuy nhiên Mai Chi không thừa thắng xông lên mà chọn tập trung cho việc học và kinh doanh.

Lala Mai Chi

Năm 2013, Mai Chi đã theo chàng về dinh nhưng vẫn liên tục cập nhật cuộc sống trên MXH để người hâm mộ có thể theo dõi mình. Được biết chồng của cô chính là NTK Vũ Lê Hiếu, hoạt động trong lĩnh vực thời trang cưới. Từ khi kết hôn, cô cũng hỗ trợ chồng trong chuyện kinh doanh.

Hiện tại Mai Chi đã là mẹ của ba nhóc tì vô cùng đáng yêu. Và dù vừa là mẹ bỉm lại không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Mai Chi vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, gợi cảm nhờ công việc của một giáo viên lặn biển.

Mai Chi hiện tại

Anh Đào

Cùng với Quý Ròm và Tiểu Long, Nhỏ Hạnh (Anh Đào, sinh năm 1989) từng là gương mặt quen thuộc của thế hệ khán giả 9X. Sau vài năm đóng phim, Anh Đào quyết định rời showbiz vào năm 2009 để du học Singapore, và sau đó sang Úc học tập, tốt nghiệp Đại học Victoria University vào năm 2017, rồi định cư tại đây.

Nhỏ Hạnh ngày xưa

Hiện tại, cô làm giảng viên đại học, sống khá kín tiếng và chưa công khai chuyện tình cảm hay gia đình. Dù đã bước sang tuổi 36, ngoại hình của Anh Đào vẫn trẻ trung, gần như không thay đổi nhiều so với thời đóng Kính Vạn Hoa. Cô cũng tham gia một số hoạt động nghệ thuật nhỏ lẻ và làm nội dung YouTube, chia sẻ cuộc sống tại Australia.

Năm 2024, Anh Đào trở lại màn ảnh với vai nhỏ trong phim Kính Vạn Hoa: Bắt đền con ma, như một cách kỷ niệm tuổi thơ và tình cảm với bộ phim đã gắn bó.

Anh Đào trong cuộc hẹn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hồi tháng 7/2025

Từ trái qua: Quý Ròm, Nhỏ Hạnh, Vũ Long

Thủy Top

Thủy Top, tên thật Huỳnh Minh Thủy (sinh năm 1989), là một trong những hot girl đình đám nhất Hà Nội đầu 2010s, nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ và phong cách táo bạo. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, cô sang Mỹ du học ngành Truyền thông tại St. Francis College (New York). Đây cũng là giai đoạn cô dần thay đổi phong cách trở nên kín đáo, trưởng thành hơn, đồng thời rút khỏi làng giải trí.

Thủy Top và Tăng Nhật Tuệ

Trở về Việt Nam, Thủy Top tập trung vào sự nghiệp, là CEO trong lĩnh vực truyền thông. Đặc biệt cô cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng thể thao phong trào trong nước với lối sống kỷ luật và đam mê thể thao.

Trong năm 2024, cô luyện tập 258/365 ngày các môn như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, yoga, leo núi và gym, từng hoàn thành Ironman 70.3 Phú Quốc 2024 và Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025. Sự kết hợp giữa vóc dáng săn chắc, ngoại hình trẻ trung và lối sống lành mạnh khiến Thủy Top vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc và phong cách của thế hệ hot girl đời đầu.

Hot girl đời đầu hiện có cuộc sống thú vị

(Tổng hợp)