Phía sau chuyện Coteccons bàn giao nhà xưởng 12.000m² cho VinFast chỉ sau 14 ngày thi công

Tại buổi Gala, chia sẻ về tinh thần phụng sự trong ngành xây dựng, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Dự án của Coteccons cho biết, Coteccons không chỉ là một tổng thầu thi công mà còn đóng vai trò trung tâm kết nối hợp tác giữa các đối tác và nhà cung cấp trên tinh thần “one team” và chung một mục tiêu. Theo ông, công ty không chỉ phục vụ khách hàng mà còn hướng đến ý nghĩa lớn hơn là phụng sự cộng đồng và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Ở vị trí Giám đốc Dự án, ông Hoàng là người trực tiếp phối hợp với ban chỉ huy, các đối tác và nhà cung cấp để triển khai thi công. Ông cho rằng điều quan trọng nhất khi bước vào một dự án là tất cả các bên – từ tổng thầu, nhà thầu phụ đến nhà cung cấp – đều phải cùng chung mục tiêu, chí hướng, giống như các thuyền viên cùng chèo lái con thuyền ra khơi. Sự thành công của dự án, từ chất lượng đến tiến độ, đều phụ thuộc vào nỗ lực của từng cộng sự. Bởi vậy, tinh thần “one team”, tinh thần đồng chí hướng, không phân biệt nhà thầu chính hay phụ, chính là yếu tố then chốt để đưa dự án về đích.

Ông Hoàng đặc biệt nhớ lại một kỷ niệm tại dự án VinFast, khi Vingroup giao cho Coteccons triển khai một nhà xưởng 12.000m² (1,2 héc ta) trong vòng 14 ngày, bao gồm cả thiết kế và thi công, trong khi lúc đó chưa có bản thiết kế nào. Đây là một thách thức tưởng chừng không khả thi. Tuy nhiên, nhờ nhận thức được tầm quan trọng của hạng mục này trong dây chuyền sản xuất của nhà máy VinFast, đội ngũ Coteccons cùng chủ đầu tư, các nhà thầu phụ và nhà cung cấp đã gắn kết như một đội. Sự đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm đã giúp dự án hoàn thành đúng hạn sau 14 ngày.

Điều đáng nói, thời điểm bàn giao xong, hợp đồng giữa Coteccons và Vingroup vẫn chưa ký kết, thậm chí một số hợp đồng với đối tác lớn cũng chưa có. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của tập thể khi hoàn thành dự án đã lấn át tất cả. Theo ông Hoàng, đó cũng là giai đoạn đặc biệt trong bối cảnh Vingroup chuyển từ xe xăng sang xe điện – một chặng đường đầy khốc liệt.

Từ trải nghiệm này, ông rút ra rằng thay vì lo lắng hay e ngại rào cản, các bên cần xóa bỏ khoảng cách để trở thành một team, cùng mục tiêu và chí hướng. Ông nhấn mạnh, trong công việc không nên phân biệt tổng thầu, thầu phụ hay nhà cung cấp; khi đã nhận nhiệm vụ thì tất cả phải cùng tham gia, coi nhau là đồng đội để hiện thực hóa mục tiêu chung.

Cũng tại sự kiện, Bùi Anh Dũng, Kỹ sư Dự án Bền vững của Công ty Tư vấn Công trình Xanh Green Việt, chia sẻ góc nhìn của thế hệ trẻ về phụng sự. Theo Dũng, với thế hệ trẻ, có một mối liên hệ đặc biệt giữ hạnh phúc và phụng sự.

Dũng cho biết, hạnh phúc bắt đầu từ niềm vui được làm công việc mình yêu thích và yêu thích công việc mình làm. Tuy nhiên, hạnh phúc không đến dễ dàng hay ngay lập tức, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện, nỗ lực và vượt qua những khó khăn, gian truân.

Lấy ví dụ từ chính công việc tại Green Việt, nơi Dũng đang đảm nhiệm vai trò Kỹ sư Dự án Bền vững. Trong ngành xây dựng, khái niệm về công trình xanh, công trình bền vững hay tiết kiệm năng lượng vẫn còn khá mới mẻ, ít người hiểu rõ. Vì vậy, thách thức đặt ra cho Dũng và đồng nghiệp là làm thế nào để các bên tham gia dự án – từ chủ đầu tư, tổng thầu đến nhà cung cấp – cùng nhận thức và thấu hiểu được giá trị của những tiêu chuẩn này.

Theo Dũng, khi một dự án đi đến đích với sự đồng thuận và nhận thức chung của tất cả các đối tác về ý nghĩa của công trình xanh, đó chính là lúc bản thân cảm thấy hạnh phúc. Và khi đã đạt được trạng thái hạnh phúc, con người có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, từ đó hướng đến giá trị lớn hơn là phụng sự – tinh thần mà Dũng cảm nhận rõ trong Coteccons.

﻿Phát biểu tại sự kiện về tinh thần phụng sự của Coteccons, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons, chia sẻ: “Cột mốc 20+1 không chỉ là thêm một tuổi, mà là lúc Coteccons đón nhận một mục đích sâu sắc hơn, một trách nhiệm lớn hơn và một tầm nhìn táo bạo hơn — cùng nhau xây dựng tương lai và góp phần định hình kinh tế – xã hội Việt Nam. Nguyên tắc và lựa chọn của chúng tôi rất rõ ràng: Phụng sự để dẫn đầu. Phụng sự khách hàng, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, người lao động, và trên hết — phụng sự đất nước.

Tối nay, khi tôi nhìn thấy hơn 220 đối tác (N hà cung cấp, N hà thầu phụ ) tại buổi lễ đặc biệt nhân Coteccons 21 , tôi không chỉ thấy đây là một con số. Tôi thấy sự đoàn kết. Tôi thấy niềm tin. Tôi thấy những điều phi thường có thể trở thành hiện thực khi chúng ta chọn đồng hành, hợp lực và cùng nhau kiến tạo.

Để vinh danh đối tác trên hành trình phụng sự, Coteccons lần đầu tiên tổ chức Lễ trao giải Coteccons Partner Excellence Awards và mong muốn giải thưởng này trở thành một thông lệ thường niên.

Bên cạnh ý nghĩa tri ân những người kiến tạo giá trị, giải thưởng còn là cam kết của Coteccons với mục tiêu huy động sức mạnh tập thể, cùng nhau tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành xây dựng Việt Nam: an toàn, chất lượng, đổi mới, công bằng trong hợp tác và những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Tại sự kiện, 15 đối tác của Coteccons đã được vinh danh theo 5 hạng mục:

- Human Hearted Partner : Tri ân những đối tác có đóng góp nổi bật cho phúc lợi, an toàn và đời sống của người lao động – bao gồm Công ty TNHH Xây Lắp Hệ thống Me Hoa Phượng, Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, Công ty CP TM và XD Tcons Việt Nam.

- Tech Partner : Tri ân những đối tác chủ động áp dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu suất, tiến độ và chất lượng công trình – bao gồm CTCP Fountech, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật & Công nghệ Xây dựng Acons, Công ty TNHH Thương Mại và Xây Lắp Thao Anh.

- Green Partner : Tri ân những đối tác có tầm nhìn về phát triển bền vững và mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường – bao gồm CTCP Vật liệu Xanh Đại Dũng, Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, CTCP Bê Tông FICO Pan-United.

- Trusted Partner : Tri ân những đối tác đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và thể hiện tinh thần hợp tác hiệu quả, đáng tin cậy – bao gồm CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Hùng Phát, Công ty TNHH Hoàng Dũng Cons, Công ty TNHH TM và XD DHC.

- Legacy Partner : Tri ân những đối tác có mối quan hệ hợp tác lâu dài và đóng góp quan trọng vào các dự án trọng điểm của Coteccons – CTCP Nhật Nam, CTCP Nhà khung thép & Thiết bị công nghiệp, Công ty TNHH XD Kết cấu Trường Phong.

Ngoài 15 doanh nghiệp được xướng tên, Ban tổ chức Coteccons Partner Excellence Award cũng gửi đến toàn thể đối tác kỷ niệm chương lưu niệm, như một lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành và những đóng góp nổi bật trong hành trình kiến tạo tương lai, xây dựng chuẩn mực mới cho ngành xây dựng cùng Coteccons.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Coteccons phụ trách khối Thương mại, nhấn mạnh: “Đây là những gương mặt đại diện cho tinh thần hợp tác và chuẩn mực mà toàn ngành đang hướng tới. Với Coteccons, mỗi đối tác là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển. Và đó mới chính là niềm tự hào lớn nhất của Coteccons”.

Dịp này, Coteccons cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo cơ hội và thúc đẩy đổi mới để các đối tác cùng phát triển trong tương lai.

“Tôi tin rằng khi chúng ta cùng theo đuổi những giá trị tốt đẹp và nuôi dưỡng những giấc mơ lớn, thì không có giới hạn nào cho những thành tựu phía trước”, ông Hải khẳng định.