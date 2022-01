Chiều ngày 20/1, vụ diễn viên Thanh Bình bị 1 người phụ nữ tố lăng nhăng đang khiến mạng xã hội xôn xao . Mặc dù đây chỉ là những thông tin đến từ 1 phía nhưng nhanh như chớp, cái tên Thanh Bình được tìm kiếm trên khắp các hội nhóm. "Ngồi yên cũng dính đạn", Ngọc Lan - vợ cũ của Thanh Bình bất ngờ bị vạ lây.



Trong khi nữ diễn viên quyết giữ im lặng, quản lý đã có chia sẻ liên quan đến sự việc này. Phía Ngọc Lan cho biết sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đời tư của Thanh Bình vì hiện tại cả hai đã không còn là vợ chồng.

Đáng nói nhất, vị quản lý chốt hạ 1 câu khiến dân tình thi nhau "chấm hóng" vì nghi sắp có drama: "Nguyên nhân sâu xa bao nhiêu năm nay giờ đã được sáng tỏ. Tôi nói ít mong các bạn hiểu nhiều,...".

Dân tình nghi vấn quản lý đang ngầm tiết lộ nguyên nhân Ngọc Lan - Thanh Bình tan vỡ vào năm 2019 có liên quan đến vụ ồn ào đang diễn ra ở hiện tại. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của netizen chứ người trong cuộc chưa phản hồi cụ thể.

Phía Ngọc Lan chính thức lên tiếng khi bị gọi tên vào thị phi của người cũ

Vào năm 2019, khi nói về nguyên nhân tan vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan chia sẻ: "Một khi đã chọn lựa chia tay có nghĩa mỗi người chúng tôi đều sẽ có một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới thậm chí cả tình yêu mới.

Thế nên, lựa chọn công khai là cách mà chúng tôi chọn lựa đối diện văn minh và trách nhiệm với cuộc đời của cả hai và có lẽ với cả những người đến sau nếu có. Bởi Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động, chia rẽ cả.

Chúng tôi đã chọn lựa tự chịu trách nhiệm với hôn nhân của mình thì cũng tự chịu trách nhiệm với sự đổ vỡ của chính mình nên rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người!".

Ở thời điểm đó, Thanh Bình cũng lên tiếng phủ nhận tan vỡ vì người thứ 3 mà do không còn tiếng nói chung: "Lí do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan! Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau".

Giữa lúc Thanh Bình gặp biến, Ngọc Lan không bận tâm mà thoải mái đăng ảnh lên mạng xã hội

Hiện tại, Thanh Bình chưa có phản hồi về sự việc bị 1 người phụ nữ tố

