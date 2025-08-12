Phía Jack, Hà Anh Tuấn chính thức lên tiếng thông tin bị cưỡng chế nợ thuế

Mới đây, hàng loạt công ty của các nghệ sĩ nổi tiếng như Jack, Sơn Tùng M-TP, Hà Anh Tuấn... đồng loạt bị gọi tên khi lộ thông tin bị cưỡng chế nợ thuế. Trong đó, theo bảng số liệu bị lan truyền Công ty TNHH J97 Entertainment - đơn vị do mẹ ruột của ca sĩ Jack (tức bà Trần Thị Cẩm Loan đứng tên pháp lý) bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế với số tiền gần 893 triệu đồng gây hoang mang dư luận.

Trước loạt bàn tán, đại diện của J97 Promotion (tên thương mại của Công ty TNHH J97 Entertainment) đã chính thức phản hồi. Chia sẻ với chúng tôi, đại diện công ty Jack cho hay: "Hiện tại, bảng số liệu đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin cũ, chưa được cập nhật đúng với thực tế. J97 Promotion vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM".

Như vậy, công ty của Jack khẳng định vẫn phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện đúng quy định. Đây không phải lần đầu tiên thông tin về tình hình thuế của các công ty giải trí gây xôn xao dư luận. Cùng thời điểm, nhiều doanh nghiệp do nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu hoặc góp vốn cũng xuất hiện trong danh sách cưỡng chế nợ thuế với số tiền đáng kể. Việc những dữ liệu này lan truyền mà chưa được xác minh đầy đủ dễ tạo ra hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức vì thế khán giả cần tỉnh táo, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin.

Mạng xã hội xuất hiện bảng thống kê công ty của Jack bị cưỡng chế nợ thuế gần 1 tỷ đồng

Phía công ty Jack cho biết những thông tin đang bị lan truyền là dữ liệu cũ chưa cập nhật đúng với thực tế

Công ty TNHH J97 Entertainment được thành lập vào năm 2020, bà Trần Thị Cẩm Loan - mẹ Jack giữ vai trò giám đốc

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin Công ty TNHH J97 Entertainment (mã số thuế 0316324836) đã bị Đội Thuế Quận 1 ban hành quyết định số 7965/QĐ-QU1-KĐT vào ngày 5/5/2025, với số tiền cưỡng chế là 853.229.636 đồng. Biện pháp áp dụng là ngừng sử dụng hóa đơn, thời hạn từ ngày 5/5/2025.

Công ty của Hà Anh Tuấn cũng rơi vào tình huống tương tự. Cụ thể, công ty Giải trí Sáng Tạo Viet Vision (mã số thuế 0309278508) – đơn vị gắn liền với nhiều dự án âm nhạc và hoạt động giải trí của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã nhận 3 quyết định cưỡng chế thuế trong cùng ngày 24/6/2025. Cả 3 quyết định (số 24245/QĐ-BTH-KDT, 24252/QĐ-BTH-KDT và 24251/QĐ-BTH-KDT) đều do Đội Thuế Quận Bình Thạnh ban hành, áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong mỗi quyết định là 170.105.298 đồng, thời gian hiệu lực từ ngày 25/6/2025 đến 24/7/2025.

Liên hệ với phía công ty, đại diện của Viet Vision phản hồi như sau: "Viet Vision đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế đầy đủ, tính đến thời điểm 30/07/2025 (thậm chí đang nộp dư thuế) và đã có công văn xác nhận phản hồi của cơ quan thuế về việc hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế của công ty vào ngày 8/8/2025. Số công văn thuế 11554/TB-TCS14-KDT. Hệ thống thuế chậm cập nhật thông tin trên hệ thống, nên đó không phải trách nhiệm của công ty Viet Vision".

Công ty của Hà Anh Tuấn khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ thuế từ ngày 8/8

Cùng với Jack, Hà Anh Tuấn, công ty của Sơn Tùng cũng rơi vào tình huống tương tự. Cụ thể, Công ty TNHH M-TP Entertainment (Mã số thuế: 0314101016) bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng.

Liên quan đến việc xuất hiện thông tin bị cưỡng chế thuế, phía công ty Sơn Tùng cũng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Công ty TNHH M-TP Entertainment khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính. Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này và chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam".

Công ty của Sơn Tùng cũng chia sẻ việc bị cưỡng chế nợ thuế là sai sót kỹ thuật

Theo quy định, khi doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, một số tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, các giao dịch thanh toán sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng. Trong trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ không thể xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, việc công bố thông tin cưỡng chế thuế không đồng nghĩa doanh nghiệp trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Một số trường hợp chỉ xuất phát từ sai sót kỹ thuật, chậm trễ cập nhật dữ liệu hoặc vấn đề thủ tục giữa các chi cục thuế.