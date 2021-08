“Phí tụ tập” 105 triệu đồng với 7 người ăn nhậu trong khu vực cách ly

Ngày 21/8, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đã xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Trước đó, 19 giờ 30 ngày 19/8, tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Thanh Khê Đông phát hiện Lê Tự C (SN 1979), Nguyễn Quốc B (SN 1982), Võ Thành C (SN 1981), Bùi Quang C (SN 1990), Võ Thành P (SN 1983), Lê Văn N (N 1973), Nguyễn Quang P (SN 1952) cùng trú tại phường Thanh Khê Đông tụ tập ăn nhậu trước số nhà 536/H05/8 Điện Biên Phủ bất chấp việc TP đang thực hiện biện pháp “ai ở đâu thì ở đó” để phòng dịch.

Ngay lập tức, tổ tuần tra mời toàn bộ những người trên về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, họ thừa nhận việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội là vi phạm.



Công an phường Thanh Khê Đông đã tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng trên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, đồng thời tham mưu UBND phường đề xuất UBND quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng, tổng cộng 105 triệu đồng cho 7 đối tượng.