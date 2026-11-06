Phí rút tiền ATM nội mạng, ngoại mạng tại VietinBank, BIDV, Agribank, ACB, VPBank,...

Rút tiền bằng thẻ ghi nợ nội địa tại ATM khác hệ thống hiện mất từ 2.500 đến 3.300 đồng mỗi giao dịch. Trong khi đó, rút tại ATM cùng ngân hàng thường được miễn phí hoặc thu từ 1.000 đến 2.000 đồng, tùy ngân hàng và loại thẻ.





Dưới đây là mức phí rút tiền mặt tại ATM bằng thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng cá nhân ở một số ngân hàng, tổng hợp từ biểu phí công bố trên website của từng nhà băng.

Ngân hàng ATM cùng hệ thống (đồng/giao dịch) ATM ngân hàng khác trong nước (đồng/giao dịch) VietinBank 1.000 (thẻ E-Partner Premium, G-Card, Pink-Card: 2.000) 3.000 BIDV 1.000 (CRM hạn mức cao: 2.000 - 3.000 với giao dịch trên 5 triệu đồng) 3.000 Agribank 1.000 (in hóa đơn thu thêm 500) 3.000 ACB 1.100; miễn phí với một số loại tài khoản kết nối 3.300; 1.100 với tài khoản lương, ECO+ VPBank Miễn phí 2.500

VietinBank

Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa cá nhân của VietinBank có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 chia mức phí rút tiền nội mạng thành hai nhóm thẻ. Chủ thẻ Chip contactless E-Partner, E-Partner liên kết VCCS, S-Card, C-Card, thẻ 12 con giáp và E-Partner Vpay trả 1.000 đồng cho mỗi lần rút tại ATM VietinBank, còn thẻ Chip contactless E-Partner Premium, thẻ G và thẻ Pink chịu mức 2.000 đồng.

Khi rút ở máy ATM ngoại mạng, khách hàng mất 3.000 đồng mỗi giao dịch. Giao dịch rút tiền bằng mã QR tính phí ngang với rút tiền tại ATM của loại thẻ tương ứng. Vấn tin và in sao kê tại ATM VietinBank được miễn phí, trong khi ở ATM ngoại mạng là 500 đồng mỗi lần. Các mức phí trên chưa gồm VAT.

Phí rút tiền mặt tại ATM trong biểu phí thẻ ghi nợ nội địa cá nhân. Ảnh chụp màn hình website VietinBank

BIDV

Tại BIDV, biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa áp dụng từ ngày 20/8/2026 quy định phí rút tiền tại máy giao dịch tự động thông thường là 1.000 đồng mỗi giao dịch. Ở các máy CRM trong khu Autobank cho phép rút hạn mức cao, giao dịch từ 5 triệu đồng trở xuống thu 1.000 đồng, trên 5 triệu đến 10 triệu đồng thu 2.000 đồng và trên 10 triệu đồng thu 3.000 đồng.

Chủ thẻ rút tiền tại máy của ngân hàng khác trong nước trả 3.000 đồng mỗi giao dịch. Với máy của ngân hàng nước ngoài có biểu tượng NAPAS, hiện gồm LaoVietBank tại Lào và các ngân hàng thuộc mạng lưới BC Card tại Hàn Quốc, mức phí là 40.000 đồng mỗi giao dịch. Phí vấn tin tại máy ngân hàng khác trong nước là 500 đồng. Những mức phí rút tiền này áp dụng như nhau với khách hàng thông thường, Premier/Premier Elite và Private, chưa gồm VAT.

Phí giao dịch tại máy ngoài BIDV. Ảnh chụp biểu phí thẻ ghi nợ nội địa BIDV áp dụng từ 20/8/2026

Agribank

Biểu phí dịch vụ thẻ dành cho khách hàng cá nhân đăng trên website Agribank ấn định phí rút tiền mặt bằng thẻ ghi nợ nội địa tại ATM của ngân hàng ở mức 1.000 đồng mỗi giao dịch. Nếu khách hàng in hóa đơn giao dịch, ngân hàng thu thêm 500 đồng. Dịch vụ rút tiền bằng mã (Cash by Code) có phí 10.000 đồng mỗi giao dịch.

Ở ATM ngoại mạng, phí rút tiền trong lãnh thổ Việt Nam là 3.000 đồng mỗi giao dịch, còn ngoài lãnh thổ Việt Nam là 40.000 đồng mỗi giao dịch. Phí vấn tin số dư tại ATM ngoại mạng trong nước là 500 đồng. Các mức phí chưa gồm thuế GTGT.

Phí rút tiền tại ATM ngoại mạng với thẻ ghi nợ nội địa. Ảnh chụp biểu phí dịch vụ thẻ Agribank

ACB

Với thẻ ghi nợ nội địa ACB Green, biểu phí của ACB đặt mức 1.100 đồng cho mỗi lần rút tiền tại ATM ACB. Chủ thẻ được miễn khoản phí này khi thẻ kết nối với tài khoản EBIZ, Tài Lộc, ECO+, Thương gia hoặc First; được miễn năm đầu khi kết nối tài khoản lương/Payroll hoặc ECO, và miễn hai năm đầu khi kết nối tài khoản sinh viên.

Rút tiền tại ATM ngoài hệ thống ACB có phí 3.300 đồng mỗi lần. Mức 1.100 đồng được áp dụng khi thẻ kết nối tài khoản lương/Payroll, tài khoản ECO+ và tài khoản ECO của doanh nghiệp có tổng quỹ lương từ 500 triệu đồng mỗi tháng. Phí vấn tin số dư tại ATM khác ACB là 550 đồng mỗi lần.

Các loại phí tại ATM của thẻ ghi nợ nội địa ACB Green. Ảnh chụp biểu phí ACB

VPBank

Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân VPBank bản áp dụng từ ngày 15/01/2026 không thu phí khi chủ thẻ ghi nợ nội địa AutoLink rút tiền tại ATM trong hệ thống. Giao dịch rút tiền tại ATM ngoài hệ thống VPBank có phí 2.500 đồng mỗi lần.

Riêng tài khoản Payroll liên kết thẻ AutoLink, ngân hàng không thu phí rút tiền ATM ngoại mạng trong năm đầu. Từ các năm sau, khoản phí này được thu nếu số dư bình quân tài khoản thanh toán dưới 2 triệu đồng, hoặc áp dụng chính sách Payroll của từng thời kỳ. Phí vấn tin, in sao kê tại ATM ngân hàng khác là 500 đồng mỗi lần. Các mức phí chưa gồm VAT.