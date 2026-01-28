Phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới: Trung Quốc lên kế hoạch đưa người máy PM01 vào vũ trụ

Trong một bước tiến táo bạo nhằm khẳng định vị thế trong cuộc đua công nghệ vũ trụ, nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc Engine AI, có trụ sở tại Thâm Quyến, đã chính thức tiết lộ kế hoạch đưa sản phẩm của mình vượt ra ngoài bầu khí quyển Trái Đất.

Theo thông báo mới nhất, công ty đã bắt tay với Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology - một doanh nghiệp hàng không vũ trụ thương mại - để khởi động "Chương trình Thám hiểm Phi hành gia Robot Hình người".

Sứ mệnh này sẽ triển khai nền tảng robot PM01, một hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện thân đa năng, đánh dấu nỗ lực lớn của Trung Quốc trong việc tích hợp công nghệ AI vào lĩnh vực thám hiểm không gian.

Vượt qua giới hạn sinh học để chinh phục vũ trụ

Engine AI nhận định rằng môi trường không gian đặt ra những thách thức khắc nghiệt hơn bất kỳ ứng dụng nào trên mặt đất. Không giống như các điều kiện vận hành thông thường, các cỗ máy khi được đưa vào quỹ đạo phải đối mặt với môi trường chân không, trạng thái vi trọng lực, sự thay đổi nhiệt độ cực đoan và mức độ bức xạ cao.

Những yếu tố này đẩy các hệ thống robot phải hoạt động vượt xa các giới hạn thiết kế truyền thống, đòi hỏi sự ổn định hiệu suất đặc biệt và khả năng thích ứng linh hoạt.

Để giải quyết bài toán hóc búa này, quan hệ đối tác giữa Engine AI và Interstellar sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa độ tin cậy của robot PM01. Mục tiêu dài hạn là phát triển khả năng phục hồi và năng lực thực thi nhiệm vụ độc lập cho robot trong các tình huống phức tạp ngoài không gian.

Theo đại diện của Engine AI, các robot hình người như PM01 có tiềm năng vượt trội hơn con người trong một số sứ mệnh cụ thể nhờ khả năng vượt qua các giới hạn sinh lý tự nhiên.

Cụ thể, "phi hành gia kim loại" này được kỳ vọng sẽ đảm nhận các vai trò có độ rủi ro cao mà trước đây có thể đe dọa tính mạng của các phi hành gia, chẳng hạn như bảo trì bên ngoài các trạm vũ trụ, thám hiểm các khu vực nguy hiểm hoặc thực hiện các nhiệm vụ giám sát kéo dài. Việc sử dụng robot cho các hoạt động này được dự báo sẽ giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro cho phi hành đoàn con người.

So với robot hình người flagship kích thước đầy đủ của Engine AI là SE01, PM01 nhỏ hơn và nhẹ hơn đáng kể. Nó cao 1,38 mét và nặng khoảng 40 kg, thấp hơn 27 cm và nhẹ hơn 8 kg so với người anh em lớn hơn của nó.

Sức mạnh công nghệ bên trong PM01

Để chuẩn bị cho sứ mệnh lịch sử này, PM01 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Robot được xây dựng dựa trên cấu trúc khung xương hợp kim nhôm bền bỉ, giúp cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh chịu lực và sự nhanh nhẹn cần thiết.

So với người anh em khổng lồ SE01 của hãng, PM01 có thiết kế nhỏ gọn hơn đáng kể với chiều cao 1,38 mét và trọng lượng khoảng 40 kg. Kích thước này giúp nó linh hoạt hơn trong không gian hạn chế của tàu vũ trụ.

Đáng chú ý, PM01 sở hữu một phần eo đặc biệt có khả năng xoay tới 320 độ và cấu trúc sinh học mô phỏng chính xác chuyển động của con người. Vào năm ngoái, Engine AI từng gây tiếng vang lớn khi tuyên bố PM01 là robot hình người đầu tiên thực hiện thành công cú lộn nhào về phía trước, minh chứng cho khả năng kiểm soát thăng bằng và động lực học xuất sắc.

Về mặt xử lý thông tin, PM01 sử dụng kiến trúc chip kép mạnh mẽ, kết hợp giữa mô-đun NVIDIA Jetson Orin và CPU Intel N97. Sự kết hợp này cung cấp khả năng tính toán hiệu suất cao, cho phép robot xử lý các tác vụ nhận thức phức tạp, kiểm soát chuyển động và khối lượng công việc thời gian thực.

Hệ thống nhận thức thị giác của robot được hỗ trợ bởi camera độ sâu Intel RealSense, mang lại khả năng nhận thức không gian chính xác - một yếu tố sống còn trong môi trường không trọng lực.

Thương mại hóa và lộ trình tương lai

Trong khi Engine AI đang tập trung vào việc đưa robot lên quỹ đạo, họ cũng không bỏ qua thị trường mặt đất. Vào tháng 6 năm ngoái, công ty đã mở rộng sự hiện diện thương mại bằng việc ra mắt phiên bản PM01 JD Joy Inside trên nền tảng JD.com với mức giá khoảng 27.000 đô la. Phiên bản này tích hợp hệ thống AI tiên tiến, cho phép tương tác mượt mà và cá nhân hóa giọng nói, phục vụ cho các nhà nghiên cứu và mục đích thương mại.

Về phía đối tác Interstellar, công ty này cũng đang thúc đẩy các tham vọng du lịch vũ trụ của riêng mình. Tại sự kiện "Next Stop, Space" diễn ra vào ngày 22 tháng 1, Interstellar đã công bố lộ trình cho các chuyến bay thương mại có người lái.

Theo đó, phương tiện CYZ1 dự kiến sẽ phóng vào năm 2028, mang đến trải nghiệm không trọng lực ở độ cao 100 km. Xa hơn nữa, sứ mệnh CYZ2 được nhắm mục tiêu vào năm 2032 sẽ đưa hành khách lên độ cao quỹ đạo 400 km, hiện thực hóa giấc mơ du lịch không gian thực thụ. Sự kết hợp giữa năng lực chế tạo robot của Engine AI và tham vọng không gian của Interstellar hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc trong thập kỷ tới.