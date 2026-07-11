HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phì cười với đoạn nhật ký bé gái "bóc phốt" hết cả gia đình: Lúc viết hẳn là mẹ ngồi kế bên!

Hiểu Đan
|

Chị gái đọc xong chắc "sang chấn" tâm lý lắm!

Mới đây, một đoạn nhật ký của bé gái với những dòng viết chân thật về các thành viên trong gia đình khiến nhiều người bật cười vì sự hồn nhiên, đáng yêu. Từ bố mẹ đến chị gái, mỗi nhân vật đều hiện lên qua góc nhìn ngây thơ nhưng đầy hài hước của đứa trẻ.

Trong những dòng viết của mình, bé gái không ngần ngại kể lại những đặc điểm, thói quen hay tính cách mà em cảm nhận được từ các thành viên trong gia đình. Bố thì nóng tính, mẹ hiền lành, chị ác độc nham hiểm, còn bản thân em thì cả hiền và... ác.

Bố thì nóng tính, mẹ hiền lành, chị ác độc nham hiểm, còn bản thân em thì cả hiền và... ác.

Qua góc nhìn của em, chị gái hiện lên với những nét tính cách có phần "khó đỡ". Những lời mô tả mang màu sắc trêu chọc của trẻ nhỏ khiến nhiều người liên tưởng đến mối quan hệ quen thuộc giữa anh chị em trong mỗi gia đình. Bởi lẽ, trong cuộc sống hằng ngày, anh chị em thường là những người vừa yêu thương nhau, vừa không ngừng "bóc phốt" nhau bằng những câu chuyện rất riêng. Những lần tranh giành đồ chơi, trêu chọc nhau hay mách bố mẹ đôi khi lại trở thành ký ức vui vẻ khi các em lớn lên.

Đoạn nhật ký cũng khiến nhiều người chú ý bởi sự tự nhiên trong cách thể hiện cảm xúc. Trẻ nhỏ thường không quá để ý đến việc câu chữ của mình có đúng chuẩn hay không mà chỉ đơn giản ghi lại những gì mình nghĩ và cảm nhận ở thời điểm đó.

Không giống những bài văn được viết theo khuôn mẫu, nhật ký phản ánh trực tiếp suy nghĩ và cách nhìn của các em. Đó có thể là niềm vui khi được bố mẹ mua món đồ yêu thích, sự tò mò về một sự việc trong nhà hay những nhận xét rất riêng về người thân.

Nhiều bậc phụ huynh cũng xem những trang viết như vậy là "kho báu" của gia đình. Bởi sau nhiều năm, khi con trưởng thành, những dòng chữ ngây ngô ấy có thể trở thành kỷ niệm quý giá, giúp cha mẹ nhớ lại một giai đoạn tuổi thơ đáng yêu của con.

Bên cạnh tiếng cười, câu chuyện cũng cho thấy trẻ em quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn người lớn vẫn nghĩ. Những hành động nhỏ, cách nói chuyện hay thói quen hằng ngày của các thành viên đều có thể được các em ghi nhớ và chuyển thành những câu chuyện theo cách rất riêng.

Với trẻ nhỏ, gia đình luôn là thế giới đầu tiên để khám phá và mỗi người thân đều có thể trở thành một nhân vật đặc biệt trong câu chuyện tuổi thơ của các em.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bóc phốt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại