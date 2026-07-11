Phì cười với đoạn nhật ký bé gái "bóc phốt" hết cả gia đình: Lúc viết hẳn là mẹ ngồi kế bên!

Chị gái đọc xong chắc "sang chấn" tâm lý lắm!

Mới đây, một đoạn nhật ký của bé gái với những dòng viết chân thật về các thành viên trong gia đình khiến nhiều người bật cười vì sự hồn nhiên, đáng yêu. Từ bố mẹ đến chị gái, mỗi nhân vật đều hiện lên qua góc nhìn ngây thơ nhưng đầy hài hước của đứa trẻ.

Trong những dòng viết của mình, bé gái không ngần ngại kể lại những đặc điểm, thói quen hay tính cách mà em cảm nhận được từ các thành viên trong gia đình. Bố thì nóng tính, mẹ hiền lành, chị ác độc nham hiểm, còn bản thân em thì cả hiền và... ác.

Bố thì nóng tính, mẹ hiền lành, chị ác độc nham hiểm, còn bản thân em thì cả hiền và... ác.

Qua góc nhìn của em, chị gái hiện lên với những nét tính cách có phần "khó đỡ". Những lời mô tả mang màu sắc trêu chọc của trẻ nhỏ khiến nhiều người liên tưởng đến mối quan hệ quen thuộc giữa anh chị em trong mỗi gia đình. Bởi lẽ, trong cuộc sống hằng ngày, anh chị em thường là những người vừa yêu thương nhau, vừa không ngừng "bóc phốt" nhau bằng những câu chuyện rất riêng. Những lần tranh giành đồ chơi, trêu chọc nhau hay mách bố mẹ đôi khi lại trở thành ký ức vui vẻ khi các em lớn lên.

Đoạn nhật ký cũng khiến nhiều người chú ý bởi sự tự nhiên trong cách thể hiện cảm xúc. Trẻ nhỏ thường không quá để ý đến việc câu chữ của mình có đúng chuẩn hay không mà chỉ đơn giản ghi lại những gì mình nghĩ và cảm nhận ở thời điểm đó.

Không giống những bài văn được viết theo khuôn mẫu, nhật ký phản ánh trực tiếp suy nghĩ và cách nhìn của các em. Đó có thể là niềm vui khi được bố mẹ mua món đồ yêu thích, sự tò mò về một sự việc trong nhà hay những nhận xét rất riêng về người thân.

Nhiều bậc phụ huynh cũng xem những trang viết như vậy là "kho báu" của gia đình. Bởi sau nhiều năm, khi con trưởng thành, những dòng chữ ngây ngô ấy có thể trở thành kỷ niệm quý giá, giúp cha mẹ nhớ lại một giai đoạn tuổi thơ đáng yêu của con.

Bên cạnh tiếng cười, câu chuyện cũng cho thấy trẻ em quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn người lớn vẫn nghĩ. Những hành động nhỏ, cách nói chuyện hay thói quen hằng ngày của các thành viên đều có thể được các em ghi nhớ và chuyển thành những câu chuyện theo cách rất riêng.

Với trẻ nhỏ, gia đình luôn là thế giới đầu tiên để khám phá và mỗi người thân đều có thể trở thành một nhân vật đặc biệt trong câu chuyện tuổi thơ của các em.