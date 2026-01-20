Nga có kế hoạch quảng bá máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu, sau khi đạt được thành công trong các trận không chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, các phi công Không quân Ukraine đã tìm ra cách để đối phó với mối đe dọa đặc biệt này, khiến cho các tiêm kích mà người Nga gọi là máy bay "thế hệ thứ năm", không thể giành được những chiến thắng vang dội trên chiến trường.

Một trong những phi công Ukraine lái MiG-29, người giấu tên vì lý do an ninh, đã nói về điều này trong cuộc trò chuyện trên Đài phát thanh Liberty - một phần của dự án Donbas.Realities.

"Chúng tôi biết cách đối phương vận hành tiêm kích Su-57. Họ được giao một nhiệm vụ - để bán được Su-57, cần phải bắn hạ 1 phi cơ của chúng tôi. Và điều này đã thể hiện rất rõ khi 3 chiếc Su-57 xuất hiện và cất cánh trên bầu trời Donetsk", phi công Ukraine cho biết.

Theo ghi nhận, Quân đội Ukraine đã phân tích chi tiết hoạt động của các phi công Nga và phát triển phương pháp để đối phó với mối đe dọa này. Cuối cùng, Moskva đã thất bại trong việc dùng Su-57 bắn hạ MiG-29 hay F-16 của Kyiv.

"Và giờ đây không còn chiếc Su-57 nào nữa. Chúng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở phía Bắc, nhưng lặng lẽ. Chúng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Những chiếc máy bay này không thể bán, cũng không được quảng cáo".

"Kinh nghiệm đối phó đã giúp chúng tôi tránh được chiến dịch PR rầm rộ cho cả thế giới rằng Su-57 là một chiếc máy bay siêu mạnh. Không, nó không 'hoành tráng' chút nào", viên phi công Ukraine nhấn mạnh.

Tiêm kích Su-57 chưa thể có thành tích không chiến tại Ukraine.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên bang Nga chỉ có một khách hàng duy nhất cho máy bay chiến đấu Su-57 của mình - đó là Algeria, được chính thức xác nhận vào tháng 2 năm ngoái, trong khi thỏa thuận ký kết vào mùa thu năm 2024.

Theo nhận xét, điều này khó có thể được gọi là một thành công đối với một loại chiến đấu cơ mà Liên bang Nga đã cố gắng bán cho ít nhất một đối tác nào đó trong suốt 16 năm qua.

Ấn Độ cũng được cho là quan tâm đến việc mua Su-57, ít nhất thì Moskva vẫn tiếp tục quảng bá loại máy bay này cho New Delhi như một chiến đấu cơ thế hệ thứ năm "trung gian".

Có thể giả định rằng công tác chuẩn bị cho thỏa thuận thực sự đang được tiến hành, bởi vì nhiều chuyên gia Nga đã tiến hành đánh giá ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ để xác định chính xác những gì họ còn thiếu để tiến tới nội địa hóa việc sản xuất máy bay chiến đấu Su-57.

Liên bang Nga đang nỗ lực hết sức để bán loại tiêm kích này cho Ấn Độ và đã đồng ý với mọi yêu cầu, bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ (cùng với động cơ), tích hợp vũ khí do New Delhi sản xuất vào máy bay...

Phi công Ukraine nói về trải nghiệm đối đầu tiêm kích Su-57.