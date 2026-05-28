Theo một phi công lái Su-35S thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS), chiếc máy bay chiến đấu đa năng này đang tiêu diệt máy bay không người lái ở tầm xa, thực hiện các cuộc tấn công chính xác và phát hiện vị trí của kẻ thù ở xa đường tiếp xúc.

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC - thành viên Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) mới đây đã bàn giao một lô tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35S mới cho VKS.

Những chiến đấu cơ này đã hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm tại nhà máy, được các phi công thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiểm tra ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau và sau đó được đưa về căn cứ.

Tiêm kích đa năng Su-35S đã thể hiện khả năng chiến đấu cực kỳ ấn tượng.

"Chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên loại máy bay này, bao gồm đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm xa, yểm trợ cho những nhóm tấn công và phá hủy mục tiêu mặt đất, tiêu diệt máy bay không người lái, cũng như tiến hành phóng vũ khí dẫn đường chính xác vào đối tượng trên mặt đất và trên biển.

Chúng tôi cũng tiến hành trinh sát và phát hiện vị trí của địch ở độ sâu đáng kể so với đường tiếp xúc", thông cáo báo chí của Tập đoàn Rostec dẫn lời viên phi công cho biết.

Nhân vật trên gọi Su-35S là một máy bay chiến đấu đa năng cơ động, hoạt động hoàn hảo và dễ điều khiển đối với phi hành đoàn.

Tiêm kích Su-35S được thiết kế để giành ưu thế trên không và phá hủy cơ sở hạ tầng mặt đất nằm cách xa sân bay căn cứ của nó. Loại chiến đấu cơ này đang giữ nhiều thành tích nhất trong việc bắn hạ chiến đấu cơ Ukraine, chủ yếu bằng tên lửa tầm siêu xa R-37M.