"Phi công 2K2" khiến Dương Mịch đá bạn trai thiếu gia, Trần Nghiên Hy phải giăng lưới tình

Châu Kha Vũ đang là nam diễn viên trẻ được chú ý nhất showbiz Trung Quốc hiện tại nhờ tác phẩm ngôn tình Thư Kích Hồ Điệp, đóng với "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy. Giữa lúc đang nhận được sự quan tâm lớn, đời sống tình ái của anh đã bị "đào xới". Chia sẻ với tờ Sohu, nguồn tin trong showbiz khẳng định Châu Kha Vũ từng có mối quan hệ tình cảm bí mật với Dương Mịch - đàn chị hơn anh 16 tuổi.

Theo nguồn tin, Dương Mịch dành tình cảm cho Châu Kha Vũ kể từ khi anh đầu quân cho công ty Gia Hành mà cô vừa là bà chủ nắm cổ phần, vừa là nghệ sĩ. Sau khi phát hiện bản thân bị Ngụy Đại Huân lợi dụng để đánh bóng tên tuổi, tiểu hoa đán 85 đình đám đã lập tức "đá" tình trẻ gia thế và chuyển sang hẹn hò Châu Kha Vũ. Vào năm 2021, Châu Kha Vũ - Dương Mịch từng lộ vô số hint hẹn hò chất lượng. Nam nghệ sĩ 2K2 từng bay tới Ninh Ba (Trung Quốc) nhổ răng khôn chỉ để gặp Dương Mịch, tặng tiền vàng trong game mỗi ngày để mừng sinh nhật đàn chị, đổi ngày bay và thậm chí đổi chỗ ngồi chỉ để được đi cùng chuyến, được ngồi cạnh Dương Mịch. Dù vậy, chuyện tình chị em này chỉ kéo dài nửa năm. Lý do chia tay của họ không ai rõ.

Các blogger giải trí cho biết Dương Mịch và Châu Kha Vũ từng bí mật hẹn hò với nhau nửa năm. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết Châu Kha Vũ đang được Trần Nghiên Hy theo đuổi. Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đã phải lòng đàn em kém 19 tuổi trong quá trình hợp tác. Do đó, trong lúc quay phim, minh tinh xứ Đài đã cố tình thêm vào những cảnh thân mật để tạo tương tác tình cảm với Châu Kha Vũ.

Trần Nghiên Hy được tiết lộ phải lòng và đang theo đuổi Châu Kha Vũ. Ảnh: Sina.

Hiện, Châu Kha Vũ vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình ái của mình với 2 đàn chị minh tinh Dương Mịch và Trần Nghiên Hy. Châu Kha Vũ sinh năm 2002, từng là thành viên của nhóm nhạc INTO1. Anh có vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,88 m và xuất thân từ 1 gia đình giàu có.

Châu Kha Vũ là thiếu gia real của Cbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu