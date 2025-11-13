Phép màu nông nghiệp Việt tại Cuba: Một công ty tư nhân giúp tăng 350% năng suất lúa, có thể mở rộng diện tích trồng lên 5.000 ha

Tháng 9/2024, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba, hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất lúa gạo. Theo đó, Chính phủ Việt Nam cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ, tài trợ nhiều giống lúa, trong đó CT16 được chọn là giống chủ lực, hiện “làm mưa làm gió” trên các cánh đồng Cuba.



Thực hiện thỏa thuận hợp tác nêu trên, Công ty Nông nghiệp tư nhân Agri VMA của Việt Nam được Cuba cho thuê đất trồng lúa tại khu vực gần thị trấn Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio.



Hãng tin quốc tế IPS cho biết, vụ lúa thu hoạch đầu tiên vào năm 2025 đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,6 tấn/ha của địa phương. Thành công này đến từ việc áp dụng đồng bộ công nghệ Việt Nam, bao gồm giống lúa lai, phân bón, thuốc trừ sâu và kỹ thuật canh tác tiên tiến.

Dự án hợp tác giữa Agri VMA và Cuba không chỉ dừng lại ở thuê đất trồng lúa mà còn triển khai hai mô hình kinh doanh khác, hướng tới mục tiêu dài hạn là chuyển giao công nghệ toàn diện.

Theo thỏa thuận ký kết tháng 2/2023, Agri VMA đã mang sang Los Palacios toàn bộ vật tư nông nghiệp: giống lúa lai chất lượng cao, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Việt Nam.

Trước khi mở rộng quy mô lên 1.000 ha, Agri VMA đã thí điểm thành công trên 16 ha với năng suất 6,5 tấn/ha ngay trong vụ trái mùa. Theo tính toán, nếu duy trì hiệu quả sản xuất, diện tích trồng lúa tại Cuba có thể mở rộng lên 5.000 ha trong tương lai gần. Đây là tín hiệu đáng mừng khi sản lượng lúa nội địa Cuba năm 2024 chỉ đạt 80.000 tấn, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu tiêu thụ trong nước.

IPS cũng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Agri VMA trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và khôi phục cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Nhà máy sấy lúa và xay xát Camilo Cienfuegos, vốn bị hư hại nặng sau cơn bão Ian năm 2022, đã được đưa vào hoạt động trở lại, tạo việc làm cho hàng chục lao động Cuba với mức lương cao hơn nhiều lần thu nhập trung bình.﻿

Được biết, Agri VMA tên đầy đủ là Công ty TNHH AGRI VMA được thành lập ngày 10/11/2022, thuộc CTCP FUJINUCO của Việt Nam.

FUJINUCO khởi đầu từ Công ty TNHH Phú Sỹ đầu tư phát triển kinh doanh trong 3 lĩnh vực: sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất con giống và chế biến thực phẩm với các sản phẩm mang thương hiệu FUJI và MEIJI. Tính đến năm 2022, công ty có 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại trong nước, nước ngoài và 01 công ty kinh doanh thương mại tại Camphuchia, trở thành tập đoàn lớn gọi tắt là Tập đoàn FUJINUCO.

Agri VMA sở hữu Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi VMA FEED có địa chỉ tại Lô CN05 – Khu công nghiệp Vimariel – Phân khu A10 Đặc khu phát triển Mariel, nước Cu-ba. Tổng vốn đầu tư là 20 triệu USD trên diện tích đất sử dụng là 30 nghìn m2.﻿