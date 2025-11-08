Phép màu đã xuất hiện: Cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn giữa bão số 13 đã được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh giữa biển

Tối 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và cứu sống toàn bộ ba nạn nhân bị sóng cuốn trôi trong vụ việc xảy ra chiều 6/11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h35 chiều nay, tàu cá QB 92198TS do ông Hồ Đăng Võ (trú tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu đã phát hiện và cứu được ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) tại vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.

Khi được tìm thấy, ông Cường trong tình trạng rất yếu, chưa ăn được gì nhưng vẫn còn tỉnh. Các thuyền viên lập tức cho nạn nhân uống nước ấm, chăm sóc ban đầu để hồi phục sức khỏe. Dự kiến, tàu QB 92198TS đang hành trình ra Đà Nẵng sẽ ghé vào đất liền Quảng Ngãi để bàn giao ông Cường cho cơ quan chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế.

"Đến thời điểm này, cả ba người bị sóng cuốn trôi ở đặc khu Lý Sơn vào chiều 6/11 đều đã được cứu sống", ông Nguyễn Văn Huy nói.

Anh Cường đã được tìm thấy vào chiều 8/11.

Trước đó, vào 16h20 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E. Anh được đưa lên tàu trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo.

Ông Sanh được tìm thấy lúc 16h20 chiều 8/11.

Sáng cùng ngày, khoảng 8h45, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) cũng đã phát hiện, cứu sống ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) – một trong ba người mất tích.

Ông Quang được đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tinh thần ổn định. Điều đặc biệt, khi được chuyển sang tàu khách An Vĩnh Express để trở về đất liền, ông vẫn xin ở lại biển để chỉ vị trí tìm hai người bạn còn mất tích.

Ông Quang (bên trái) được tìm thấy vào sáng nay (8/11).

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, ông Dương Quang Cường (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Thấy vậy, ông Quang và anh Sanh liền dùng thúng bơi ra cứu, nhưng do sóng to gió lớn, cả ba bị cuốn trôi ra xa và mất liên lạc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn đã huy động tàu cá, tàu vận tải và các phương tiện trên biển tham gia tìm kiếm, nhưng do ảnh hưởng của bão số 13, công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Sanh và ông Quang xúc động khi được gặp lại nhau sau 2 ngày lênh đênh giữa biển dữ.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) huy động trực thăng tham gia tìm kiếm. Hàng chục tàu cá và phương tiện của ngư dân cũng được huy động quần thảo trên biển suốt nhiều giờ liền.

Người dân đảo Lý Sơn đến nhà ông Cường chia vui sau khi biết tin cả ba người đều sống sót kỳ diệu

Sau hơn hai ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, điều kỳ diệu đã xảy ra – toàn bộ ba nạn nhân đều được tìm thấy và cứu sống an toàn, khép lại hành trình tìm kiếm đầy nước mắt, hy vọng và lòng nhân ái giữa biển động dữ dội.