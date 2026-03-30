Phép màu cũng không cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính lên sóng gây ra nhiều tranh cãi. Đây là một dự án cổ trang được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất (cấp S+), với đội ngũ làm phim giàu kinh nghiệm, cùng dàn diễn viên tiếng tăm. Thế nhưng, điều khiến khán giả quay lưng với Bạch Nhật Đề Đăng lại chính là hai diễn viên chính.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục gây thất vọng với tác phẩm mới

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người xem thất vọng hết lần này đến lần khác. Trong phim, vai diễn Hạ Tư Mộ của mỹ nhân Tân Cương là một Linh chủ kiêu ngạo độc đoán vì không có cảm giác nên đối với sự vật và con người đều có thái độ hững hờ. Hạ Tư Mộ đã sống hơn 400 năm, sở hữu sức mạnh lớn lao nên có thể nói đây là một nhân vật "cực ngầu", rất cuốn hút.

Thế nhưng, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật này. Khán giả so sánh vai diễn Hạ Tư Mộ khá giống với Đông Phương Thanh Thương - nam chính trong phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ thủ vai. Họ đều là những nhân vật lạnh lùng bá đạo, có sức mạnh vô song, nhưng Vương Hạc Đệ rất thành công nhờ đó anh bật lên thành ngôi sao hạng A. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất chưa tới, vai diễn được thiết kế những cảnh thể hiện sức mạnh nhưng không mang lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích cho người xem.

Vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba thực chất được xây dựng rất cuốn hút, nhưng do diễn xuất của cô hạn chế nên không làm khán giả say mê

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn tạo cảm giác cô đang cố "diễn" nhân vật nhưng lại không thành công

Không những vậy, trong những phân cảnh Mộ Tư Từ đóng giả người khác cũng bị chê là "khóc xấu, cười xấu, nồng mùi diễn". Có thể nói, sự nghiệp diễn xuất của cô chủ yếu là những lời chê từ diễn xuất đến tạo hình. 6 năm qua, kể từ sau dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh , Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim nào thất bại phim đó. Thậm chí, cô kém cỏi đến mức khán giả nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba là không muốn coi phim.

Thực tế, trong sự nghiệp kéo dài 15 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được biết tới với vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa , tuy nhiên đây là vai phụ. Đến khi nhân vật này được phát triển bộ phim riêng mang tên Chẩm Thượng Thư thì lại không có thành tích tốt. Mặt khác, phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2010) cũng khá được yêu thích, còn lại tất cả những dự án khác đều không gây tiếng vang.

Với địa vị và danh tiếng của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục được giao vai chính trong các dự án lớn như Trường Ca Hành, Ngự Giao Ký (2 phần), An Lạc Truyện, Công Tố Tinh Anh, Lợi Kiếm Hoa Hồng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng . Những phim này có chủ đề đa dạng, nhân vật có bối cảnh tính cách khác nhau, đều là cơ hội mà những người khác khó có được nhưng lại bị mỹ nhân Tân Cương bỏ lỡ.

Khi một diễn viên đã đánh mất niềm tin và sự mong đợi của công chúng, thì chắc chắn các dự án phim sẽ bị ảnh hưởng thành tích nghiêm trọng. Với Bạch Nhật Đề Đăng, dù đã được nền tảng Tencent Video quảng bá rầm rộ, tạo nhiều điều kiện cho khán giả xem miễn phí, phim vẫn không tạo được sức nóng bùng nổ tương xứng với cái tên "đỉnh lưu" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cảnh khóc của Nhiệt Ba bị chê xấu

Ngoại hình trong phim cũng gây tranh cãi

Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng luôn toát lên cảm giác mệt mỏi

Bên cạnh đó, vấn đề lớn khác của Địch Lệ Nhiệt Ba là cô ngày càng lão hóa nhanh, ở độ tuổi 34, nữ diễn viên bị chê là không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình nữa. Trong dự án mới nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị chê có gương mặt dài, lộ rõ dấu vết tuổi tác. So với nam chính Trần Phi Vũ, nữ diễn viên già dặn hơn hẳn, thậm chí mang lại cảm giác như cô-cháu. Nhiều khán giả chê Địch Lệ Nhiệt Ba luôn tạo cảm giác mệt mỏi, chán chường không thu hút người xem.

Có thể nói, với những biểu hiện trong Bạch Nhật Đề Đăng, ngay cả ưu thế ngoại hình nổi bật của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể hiện được. Chính vì vậy, tình trạng của cô càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không diễn xuất, không nhan sắc, chẳng có phép màu nào có thể cứu Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khán giả quay lưng với các phim của mỹ nhân Tân Cương

Trong chiều ngược lại, đối thủ của cô là Dương Tử dù gây tranh cãi về ngoại hình nhưng diễn xuất tốt, thậm chí đang được đánh giá là có cơ hội giành giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Còn các tiểu hoa lứa 95 lại đang ở độ tuổi nở rộ, liên tiếp có những tác phẩm thành công, có độ tươi trẻ và khả năng bộc lộ cảm xúc trên màn ảnh hơn hẳn mỹ nhân Tân Cương.

Nhiều khán giả sau khi xem những tập đầu của Bạch Nhật Đề Đăng đã bỏ phim và nhận định: "Tôi chỉ thích xem Nhiệt Ba tại sự kiện, xem tạo hình thảm đỏ, còn thực sự tôi không xem được phim nào của cô ấy".

Nhiệt Ba đang bị các đối thủ và đàn em vượt qua

Trong Bạch Nhật Đề Đăng , Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để "kiếm ăn", nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh.

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.