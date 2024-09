Phép lạ không xảy ra: F-16 Ukraine dễ dàng hạ gục UAV Shahed-136

"Phép màu đã không xảy ra", blogger người Nga Fighterbomber tuyên bố trên Telegram. Anh đã chia sẻ một video cho thấy cuộc chạm trán giữa máy bay F-16 AM/BM do Mỹ sản xuất, được Không quân Ukraine sử dụng và máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 do Iran cung cấp (hoặc do Nga sản xuất). Đoạn phim này được đăng vào ngày 9/9, mặc dù ngày chính xác của cuộc đụng độ trên vẫn chưa được biết.

F-16 Ukraine dễ dàng bắn hạ UAV Nga

Video bắt đầu với cảnh chiếc F-16 của Ukraine đang truy đuổi một chiếc UAV. Ngay lập tức, khẩu pháo quay M61 Vulcan nằm bên phải thân máy bay gần buồng lái sáng lên với một loạt đạn và nhanh chóng tiêu diệt chiếc máy bay không người lái.

Những cuộc đối đầu như vậy đã được dự đoán từ trước, nhất là từ sau khi các đồng minh phương Tây của Ukraine nhận được sự cho phép của Mỹ, để xuất khẩu F-16 nhằm tăng cường năng lực không quân cho Kiev.

Điều thú vị là Shahed-136 đã đi vào lịch sử khi trở thành chiếc UAV đầu tiên tham gia bắn hạ một máy bay chiến đấu phản lực, mặc dù nó không trực tiếp bắn trúng chiếc máy bay này. Cụ thể vào ngày 12/10/2022, một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine đã rơi sau khi bị một máy bay không người lái của Nga tấn công. Sự việc này xảy ra vào khoảng 21 giờ 00, khi phi công đang làm nhiệm vụ đánh chặn một nhóm máy bay không người lái Shahed-136 của Nga.

Theo Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI), phi công điều khiển chiếc MiG-29 đã bắn hạ được 5 chiếc UAV gần làng Turbiv. Cuộc điều tra của SBI cho rằng, các mảnh vỡ từ những chiếc UAV bị bắn hạ có khả năng đã lọt vào buồng lái, gây ra vụ tai nạn.

Trong một diễn biến gần đây, cụ thể là vào ngày 6/9/2024, Ukraine đã để mất chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong chiến đấu. Sự cố xảy ra ở khu vực phía đông của đất nước. Nhiều nguồn tin cho rằng, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ chiếc máy bay trên.

Tuy nhiên, có những báo cáo trái ngược nhau về vụ việc. Một số nguồn tin khác cho rằng phòng không Ukraine đã bắn nhầm phải chiếc F-16 của mình. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng F-16 rơi là do lỗi của phi công.

Trở lại với đoạn video, cảnh quay được chia sẻ bởi Fighterbomber đánh dấu cuộc giao tranh đầu tiên được ghi nhận giữa F-16 và máy bay không người lái Shahed. Việc sử dụng pháo M61 Vulcan trong hoàn cảnh này là lựa chọn lý tưởng và có khả năng chiến thuật này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc giao tranh thời gian tới.

Pháo M61 Vulcan

M61 Vulcan là một khẩu pháo xoay có cỡ nòng 20mm, đã được trang bị trên nhiều loại máy bay quân sự, bao gồm cả F-16. Khẩu pháo này được đánh giá là hiệu quả để đối phó với máy bay không người lái nhờ tốc độ bắn ấn tượng, có thể đạt tới 6.000 viên mỗi phút.

Khả năng bắn nhanh cho phép M61 Vulcan bắn một lượng lớn hỏa lực trong thời gian ngắn, giúp nó có thể nhắm mục tiêu vào các vật thể nhỏ và di chuyển nhanh như máy bay không người lái. Sự kết hợp giữa tốc độ bắn cao và tốc độ của đạn đảm bảo rằng các viên đạn có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đến mục tiêu, do đó tăng khả năng bắn trúng đích.

M61 Vulcan không chỉ có tốc độ bắn cao mà còn được trang bị đạn xuyên giáp và đạn gây cháy nổ mạnh, rất linh hoạt để đối phó với nhiều mối đe dọa trên không. Đạn nổ mạnh gây ra thiệt hại đáng kể khi va chạm, trong khi đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng lớp bảo vệ của một số máy bay không người lái cỡ lớn.

Tính linh hoạt này rất cần thiết khi đối phó với máy bay không người lái hiện đại được làm từ hỗn hợp vật liệu composite nhẹ và kim loại. Ngoài ra, độ chính xác của pháo giúp tăng cường hiệu quả, cho phép phi công hạ gục máy bay không người lái ngay cả khi đang điều khiển ở tốc độ cao.

Một khía cạnh quan trọng không kém của M61 Vulcan là độ giật tương đối thấp, giúp tăng độ chính xác khi bắn liên tục. Thiết kế của pháo giúp làm giảm lực giật, cho phép phi công duy trì quyền kiểm soát máy bay của mình trong khi tấn công các mục tiêu trên không.

Tính năng này đặc biệt có giá trị khi nhắm vào các loại máy bay không người lái nhanh nhẹn, có khả năng né tránh hỏa lực đang bay tới. Hơn nữa, sự tích hợp liền mạch của M61 với hệ thống điện tử hàng không và hệ thống nhắm mục tiêu của F-16 cho phép phi công nhanh chóng xác định và tấn công các mối đe dọa theo thời gian thực, khiến nó trở thành vũ khí mẫu mực cho các tình huống không chiến ngày nay.

Quang Hưng