Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức (PPP) loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, kết hợp với sân bay Gia Bình, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, tăng cường kết nối của Thủ đô Hà Nội... Địa điểm gồm: Xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh thuộc Hà Nội và phường Từ Sơn, phường Phù Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Quang cảnh kỳ họp.

Dự kiến quy mô (xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định): Đoạn tuyến làm mới sẽ từ điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3: Điểm đầu tiếp nối đoạn 1; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường nối cầu Tứ Liên tại khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên, Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với đường dẫn cầu Tứ Liên: Xây dựng 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên (cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3) và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình; quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 3 làn xe.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ (xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định): Khoảng 289,87ha bao gồm phạm vi trên địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: 2025- 2026. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư gồm 32.970,23 tỷ đồng.

Phương thức thanh toán sơ bộ (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha, sơ bộ như sau:

Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 266 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9.

Khu đất số 2 tại xã Thuận An, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 134 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 323,3 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.