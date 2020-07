Phê bình chủ tịch 14 tỉnh, thành phố để tai nạn giao thông tăng cao

Thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn cả nước trong 6 tháng đầu năm nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia cho biết: tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.



So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

“Có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên có 14 địa phương số lượng người người chết do TNGT vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước”, ông Hùng nhấn mạnh.

Về công tác xử lý vi phạm, trong đó có xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100, ông Hùng cho biết, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quận thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định; gắn hoạt động tuần tra kiểm soát với tuyên truyền phổ biến pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 1,8 triệu trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 1.617 tỷ đồng, tước gần 151.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 305.000 phương tiện. So với 6 tháng đầu năm ngoái, số vụ vi phạm giảm 151.471 trường hợp…

Về ùn tắc giao thông, ông Hùng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 48 vụ ùn tắc giao thông, so với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ.

Hơn 200 nghìn ô tô kiểm định không đạt tiêu chuẩn

Đề cập đến công tác quản lý phương tiện và đăng kiểm chất lượng xe, ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc đăng ký mới hơn 163.000 ô tô, trên 1,3 triệu xe máy và 62.000 xe máy điện. 6 tháng đầu năm, số lượng phương tiện đường bộ được điểm định chất lượng là 1,6 triệu lượt, trong đó phát hiện khoảng 200 nghìn ô tô kiểm định không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành.

Đánh giá về tình hình trật tự, ATGT trong 6 tháng qua, ông Hùng cho biết, tuy TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), nhưng tại một số địa phương TNGT vẫn tăng cao, có địa phương tăng trên 30% như Hòa Bình, Bạc Liêu, Bến Tre, Phú Yên, Đăk Nông, thậm chí An Giang tăng đến 84%.

Đề cập đến nguyên nhân, ông Hùng cho biết, cơ bản vẫn do ý thức chấp hành các quỵ định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp còn yếu kém, có nhiều người còn cho rằng các lực lượng chức năng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên sẽ giảm thậm chí không tuần tra, xử phạt; cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chi đạo và thực hiện các quy định pháp luật về trật tự ATGT; tình trạng buông lỏng trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự xây dựng dọc theo các tuyến quốc lộ kéo dài nhiều năm, công tác lập lại trật tự vỉa vè, lòng, lề đường không cương quyết...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình biểu dương một số bộ ngành, địa phương đã thực hiện, chỉ đạo tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng qua. Với 7 địa phương có tỷ lệ số vụ TNGT giảm tới 40% người chết, gồm: Cà Mau, Lâm Đồng, Hậu Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng lãnh đạo Chính phủ đã biểu dương.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng thường trực- Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã nhắc nhở, phê bình 14 địa phương để tai nạn tăng cao, đặc biệt có 8 địa phương có người chết về TNGT cao hơn 15% so với năm ngoái, gồm Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang, Đắk Nông.

“Tôi yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh này phải xem xét và thực sự sâu sát hơn trong công tác điều hành, chỉ đạo về đảm bảo trật tự ATGT. Trong 6 tháng cuối năm, phải có giải pháp kiềm chế, ngăn chặn gia tăng TNGT có hiệu quả”, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu.