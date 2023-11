Phẫu thuật cho nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn 4 người thương vong ở Đồng Nai

Theo đó, người bị thương trong vụ tai nạn và đang được cứu chữa tại bệnh viện là N.V.C (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu). Khoảng hơn 3h30 sáng 2/11, C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn.

Qua thăm khám bước đầu, bác sĩ xác định C. bị gãy cột sống cổ, gãy xương cẳng chân trái. Tuy nhiên do bệnh nhân bị say xỉn, nói chuyện không tỉnh táo nên bệnh viện chưa khai thác được nhiều thông tin liên quan.

Sau khi tiếp nhận trường hợp này, bác sĩ đã hội chẩn và sẽ phẫu thuật cho nạn nhân C.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó , khoảng 3 giờ sáng ngày 2/11, trên đường tỉnh 767 xảy ra tai nạn giữa một xe tải thùng đông lạnh (biển số 60C-377.13) với một xe máy (biển số 60B9-117.23).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đang chạy hướng tử huyện Vĩnh Cửu đi huyện Trảng Bom thì va chạm với xe máy chạy chiều ngược lại. Vụ việc khiến 4 nam thanh niên trên xe máy té xuống đường, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người được đưa đi cấp cứu.

Qua xác minh sơ bộ, các nạn nhân tử vong gồm: T.Q.Đ. (28 tuổi) và N.P.G. (22 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu) và N.T. (chưa rõ nơi cư trú). Người được đưa đi cấp cứu là N.V.C. (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu).