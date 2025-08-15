Phạt tuyển Việt Nam cực nặng, vì sao FIVB vẫn không báo rõ lý do?

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) hiện đang giữ kín lý do dẫn đến án phạt nặng với vận động viên (VĐV) U21 Việt Nam trong khuôn khổ giải vô địch thế giới U21 năm 2025. Dù đã có nhiều tranh cãi nổ ra về hình phạt này, đặc biệt là việc U21 Việt Nam phải nhận án phạt thất bại 0-3 trong bốn trận đấu có sự tham gia của VĐV bị phạt, nhưng thông tin chi tiết về vi phạm vẫn chưa được công bố.

Theo thông báo từ FIVB, "Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB sẽ không bình luận thêm trong khi giải đấu ở giai đoạn diễn ra." Thêm vào đó, tổ chức này còn cảnh báo rằng có thể sẽ có các án phạt bổ sung đối với VFV, với thông điệp rằng "Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật để xem xét thêm các hình phạt tiềm ẩn."

U21 nữ Việt Nam nhận án phạt cực nặng ở giải bóng chuyền thế giới.

Tổng thư ký VFV, ông Lê Trí Trường cho biết, vào ngày 13 tháng 8, VFV đã gửi văn bản đề nghị FIVB sớm làm rõ lý do phạt. Ông thẳng thắn bày tỏ: "Chúng tôi đề nghị FIVB làm rõ những quy định được đưa ra trong thông báo án phạt, để đảm bảo quyền lợi cho VĐV và uy tín của VFV." Tuy nhiên, hiện tại, FIVB chỉ đưa ra những điều khoản chung chung mà không có thông tin cụ thể nào về lý do phạt.

Án phạt này đang gây khó khăn cho VFV trong việc chuẩn bị khiếu nại, và nếu FIVB không công bố lý do cụ thể sau khi giải kết thúc, VFV sẽ phải chờ đợi mà không thể can thiệp.

Trong quá khứ, FIVB từng thông báo lệnh cấm thi đấu với một nhóm VĐV khác mà không cung cấp lý do. Những lý do có thể có liên quan đến vấn đề giấy tờ, giới tính hoặc doping.

Đội U21 Việt Nam hiện còn hai trận đấu nữa tại giải. Hai trận đấu tranh hạng 17-20 vào lúc 20h ngày 15 tháng 8 với Chile trước khi đội kết thúc giải đấu với trận tranh hạng 17-18 hoặc 19-20 tùy thuộc vào kết quả trận đấu với Chile.