Phạt tù 2 cựu giáo viên làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT

Chiều 14-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị My (60 tuổi) mức án 13 tháng 4 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh, bị cáo Bùi Văn Sâm (74 tuổi) lãnh mức án 12 tháng, cải tạo không giam giữ.

2 bị cáo Sâm và My tại phiên tòa

Theo bản án, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, khảo sát năng lực của các trí thức trẻ - những người chủ tương lai của đất nước, mà còn là thước đo kết quả của công tác giáo dục và đào tạo.



Kết quả các kỳ thi từng năm sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến từng mặt của đời sống xã hội, tương lai của các thế hệ thanh thiếu niên. Nếu xảy ra hiện tượng tiêu cực xung quanh việc tổ chức kỳ thi sẽ gây phản ứng không tốt trong dư luận xã hội, ảnh hướng xấu đến uy tín của Nhà nước, ngành giáo dục.

Hội đồng xét xử cho rằng, thời điểm mà các bị cáo thực hiện hành vi trái công vụ diễn ra trong giai đoạn làm ngân hàng câu hỏi nên về bản chất đây không phải là vụ án lộ đề thi. Song, các hành vi này đã tạo ra dư luận không tốt trong công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2021.

Cũng theo Hội đồng xét xử, việc xét xử các bị cáo với các hành vi phạm tội lần này ngoài tác dụng giáo dục riêng với các bị cáo, còn là bài học cảnh tỉnh với người khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Sâm là tổ trưởng và bị cáo My là tổ phó - được phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và hội đồng ra đề thi môn Sinh học.

Do 2 người tham gia tổ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và hội đồng ra đề các năm 2019, 2020 nên biết được phần mềm rút câu hỏi không ngẫu nhiên.

Năm 2021, bị cáo My và Sâm lợi dụng việc được giao đưa tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi, sau đó sắp xếp vào các vị trí để được rút ra làm nguồn đề thi chính thức, đồng thời định hướng chọn các tổ hợp câu hỏi do mình biên soạn để xây dựng thành đề thi chính thức.

Cả 2 còn dùng câu hỏi trên làm tài liệu ôn thi cho 8 học sinh có mối quan hệ họ hàng, thân quen.

Cáo trạng xác định đề thi chính thức kỳ thi THPT năm 2021 giống với các câu hỏi do 2 bị cáo soạn thảo, biên tập từ 70 - 95%.

Tháng 8-2021, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo kiểm tra, lập tổ công tác xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan.

Sau khi xác minh, ngày 10-6-2022, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 2 cựu giáo viên Bùi Văn Sâm và Phạm Thị My.