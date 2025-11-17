Phát triển vũ khí tầm xa lai giữa bom hàng không và tên lửa chiến thuật

Nga hiện đang tiếp tục phát triển các loại đạn dược hiệu quả và nguy hiểm hơn. Ví dụ, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang phát triển các phiên bản bom hàng không mới với tầm bắn đáng kinh ngạc lên tới 400 km. Thông tin này được Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo.

Tình báo quân sự Ukraine tin rằng việc phát triển loại vũ khí thông thường này (không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt) sẽ cho phép Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện các cuộc tấn công mà không cần sử dụng tên lửa trong tương lai và sẽ đặt lãnh thổ Ukraine vào tình thế nguy hiểm hơn đáng kể so với hiện tại.

Cụ thể, người Nga đang cố gắng đạt được tầm bắn như trên bằng cách sử dụng động cơ đẩy phụ, tạo ra một loại bom hàng không tầm xa giá rẻ và lai ghép với tên lửa chiến thuật.

Bom lượn tầm xa của Nga sẽ có tầm hoạt động tương đương tên lửa hành trình tầm ngắn.

Cần lưu ý rằng tầm xa hiện tại của đạn phản lực tầm xa (UMPB) D-30SN là 120 - 130 km. Việc phát triển một "bom tầm siêu xa" có khả năng bay xa 400 km phụ thuộc vào ba yếu tố công nghệ then chốt.

Thứ nhất, việc phát triển một động cơ tên lửa đẩy sản xuất hàng loạt, giá thành thấp, có thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn và lắp đặt trên các loại bom trên không hiện có.

Thứ hai, module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK) phải có tính khí động học được cải thiện.

Thứ ba, hệ thống dẫn đường cần được tinh chỉnh, vì các thiết bị điện tử trên máy bay tích tụ nhiều lỗi hơn khi tầm bắn tăng lên, làm tăng khả năng lệch mục tiêu.

Nếu tất cả các yếu tố này được giải quyết, Nga sẽ có một loại đạn phóng từ trên không vượt trội đáng kể so với GLSDB của Mỹ, nó sẽ lấp đầy khoảng trống giữa ATACMS và HIMARS/Iskander OTRK và MLRS (Tornado, Uragan và Smerch).

Ví dụ, nếu những quả bom trên không như vậy được thả xuống từ khu vực Kursk hoặc Belgorod của Liên bang Nga, chúng có thể bay tới Kremenchuk, Cherkassy, Kirovograd và Krivoy Rog, nghĩa là miền Trung Ukraine sẽ bị tấn công.