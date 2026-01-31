Phát sợ với cơ thể gầy trơ xương, héo mòn của con gái "nữ diễn viên quốc dân"

Vào ngày 31/1, Choi Jun Hee - con gái cố minh tinh quốc dân Choi Jin Sil - đã đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Màn xuất hiện của nữ người mẫu với vóc dáng gầy trơ xương, xương cổ và xương sườn lộ rõ, cánh tay vô cùng khẳng khiu khiến netizen xứ Hàn giật mình phát hoảng. Không chỉ vậy, Choi Jun Hee còn gây lo ngại khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe giảm sút, báo động đỏ của cô: "Tôi vừa trở về từ chuyến công tác ở Busan (Hàn Quốc) và lập tức bị ớn lạnh, đau nhức toàn thân đến mức cảm thấy như sắp nôn. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi lạnh cóng, nhưng miệng lại nóng ran".

Thể trạng sa sút và cơ thể chỉ còn "da bọc xương" của Choi Jun Hee khiến ai cũng lo lắng. Choi Jun Hee từng nặng tới 96 kg do ảnh hưởng từ bệnh lupus ban đỏ. Sau đó, cô giảm xuống còn 41 kg nhờ ăn kiêng. Việc giảm cân nhanh khiến Choi Jun Hee tiều tụy, xuống sắc. Với ngoại hình ngày càng gầy gò khẳng khiu, nữ người mẫu này bị lo ngại mắc phải chứng rối loạn ăn uống hoặc suy kiệt sức khỏe. Dù vậy, Jun Hee khẳng định mình hoàn toàn hài lòng và khỏe mạnh. Cô còn quảng cáo cho thuốc giảm cân, càng khiến công chúng thêm lo ngại.

Thân hình con gái minh tinh quốc dân chỉ còn "da bọc xương" đúng nghĩa. Ảnh: Nate.

Choi Jun Hee cao 1,7 m nhưng chỉ nặng 41 kg. Tình trạng gầy yếu của cô làm ai cũng phải lo lắng. Ảnh: Nate.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái út của cố nữ diễn viên huyền thoại Choi Jin Sil - được mệnh danh là "minh tinh quốc dân". Năm 2019, con gái Choi Jin Sil phải nhập viện vì mắc căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Trong quá trình chiến đấu với căn bệnh này, Choi Jun Hee đã tăng cân mất kiểm soát do chịu tác động phụ của steroid.

Từ năm 2022, Choi Jun Hee bắt đầu thay đổi ngoại hình. Cô giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi, cắt mí mắt để có gương mặt thời thượng hơn. Sau khi lột xác diện mạo, Choi Jun Hee vào showbiz hoạt động với vai trò người mẫu.

Choi Jun Hee là con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil. Ảnh: Nate.

Choi Jun Hee từng nặng tới 96kg do chịu tác dụng phụ từ steroid trong quá trình điều trị bệnh lupus ban đỏ. Ảnh: Nate.

Vào tháng 8/2024, Choi Jun Hee từng nhập viện phẫu thuật sau khi bị viêm màng hoạt dịch bao quanh khớp vùng chậu vì tập luyện quá sức. Tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức đã ở giai đoạn hoại tử, đe dọa tính mạng và phải thay khớp nhân tạo. Sau đó, Choi Jun Hee đã tuyên bố với công chúng rằng cô sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để đạt tới hình ảnh cơ thể hoàn hảo.

Thế nhưng, dù vẫn đang vật lộn với căn bệnh tự miễn mãn tính lupus ban đỏ hệ thống cũng như điều trị chứng hoại tử vùng chậu giai đoạn 3, cô vẫn tiếp tục ép cân vô cùng khắc nghiệt. Cư dân mạng cho rằng Choi Jun Hee rất dễ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác nếu như không biết tự bằng lòng với hiện tại, tiếp tục giảm cân với chế độ không hợp lý.

Choi Jun Hee bị hoại tử vùng xương chậu giai đoạn 3 vì tập luyện quá sức. Cô còn vật lộn với căn bệnh lupus ban đỏ. Ảnh: Nate.

Nguồn: MyDaily