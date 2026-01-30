Phát ngượng với phim Việt giờ vàng nhiều cảnh hôn nhất trên đời, nam chính đẹp thôi rồi luôn đấy

Đồng Hồ Đếm Ngược là dự án phim mới mở đầu tuyến phim miniseries của VFC. Sau một thời khiến khán giả vô cùng tò mò, phim đã chính thức lên sóng tập 1 vào tối 29/1 vừa qua. Ngay sau khi lên sóng, những chủ đề, trích đoạn xoay quanh tập 1 được nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Tập 1 của phim xoay quanh cuộc sống vất vả nhưng tương đối êm đềm của Thành (Thanh Sơn). Với niềm đam mê diễn xuất, Thành luôn nỗ lực trong từng vai diễn dù chỉ được làm quần chúng có thoại hoặc diễn viên phụ mờ nhạt. Anh cũng làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Trên hành trình đó, vô tình Thành cứu được chú chó Cody trong lò mổ, từ đó anh sống chung với Cody và bạn gái là diễn viên múa, cuộc sống vô cùng êm đềm, ngọt ngào. Cơ hội tới khi Thành chứng tỏ được năng lực, đậu casting vai chính trong một dự án lớn, cùng lúc đó người yêu cũng có cơ hội được đầu quân vào nhà hát kịch nhờ khoản đầu tư 200 triệu.

Thành và người yêu tuy nghèo nhưng cuộc sống tương đối yên bình

Tập 1 được đánh giá cao bởi tiết tấu nhanh, kịch bản vừa vặn, giới thiệu tương đối đầy đủ các tuyến nhân vật, ngoài trừ nữ chính Hoàng Hà chưa xuất hiện. Nhiều bình luận cho rằng tiết tấu, màu phim rất đúng với tinh thần của một miniseries, tạo cảm giác như... đang xem phim Hàn Quốc phiên bản chuyển ngữ. Nam chính Thanh Sơn nhận về nhiều lời khen trong lần tái xuất VFC sau một thời gian dài vắng bóng. Từ ngoại hình bảnh bao đến diễn xuất của nam diễn viên đều khiến khán giả cực kỳ hài lòng.

Điểm trừ duy nhất với một bộ phận khán giả là tập 1 có quá nhiều cảnh hôn giữa Thành với Minh Anh (Yến My). Thực tế Minh Anh là nữ phụ, sau này sẽ cắm sừng Thành, cặp kè với bạn thân nhất của chính Thành. Chemistry của Thanh Sơn và Yến My thì không có điểm chê nhưng nhiều người vẫn cảm thấy "bội thực" cảnh hôn, nhất là khi nghĩ đến việc Yến My không phải nữ chính.

Tập 1 có nhiều cảnh hôn của Thanh Sơn và nữ phụ

Bình luận của khán giả

Đồng Hồ Đếm Ngược còn được xem là dự án hiếm hoi của truyền hình Việt khai thác yếu tố siêu nhiên. Phim xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một thanh niên tuyệt vọng vì giấc mơ diễn viên tan vỡ, tình yêu đổ nát và gánh nặng gia đình. Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nói chuyện với chú chó Cody và nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Anh từ đó bị cuốn vào nhiệm vụ kéo dài sự sống cho chính mẹ mình. Hà Chi (Hoàng Hà), cô hàng xóm khiếm thính của Thành bất đắc dĩ trở thành người đồng hành với Thành trên chặng đường hoàn thành các nhiệm vụ mà không biết rằng mình đang từng bước đưa Thành đến gần cái chết.

Nguồn ảnh: VTV