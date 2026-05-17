Phát ngượng với cảnh ôm ấp lố bịch nhất phim Hàn

Sau thành công của Can This Love Be Translated?, Go Youn Jung tiếp tục gây chú ý khi tham gia mộ tác phẩm khác của đài JTBC - We Are All Trying Here. Thoạt nhìn, đây là một bộ phim chữa lành, nhưng càng đào sâu, We Are All Trying Here vạch trần những góc tối trần trụi của con người như lòng đố kỵ, sự tự ti, sự mặc cảm. Cốt truyện chậm nhưng vẫn đủ hài hước để níu chân người xem, We Are All Trying Here là một bộ phim đáng xem, đặc biệt với những ai đang loay hoay trong cuộc sống.

Bộ phim không tạo nên hiệu ứng lan toả quá mạnh như Can This Love Be Translated, nhưng bất ngờ viral quốc tế nhờ một phân cảnh trong tập 9. Dong Man (Koo Kyo Hwan) tìm đến Eun A (Go Youn Jung) nhằm ăn mừng việc anh thành công được ký hợp đồng và có cơ hội debut làm đạo diễn. Song, áp lực cuộc sống, nợ nần và bị bạn bè chế giễu khiến Dong Man bộc lộ sự yếu đối, mong muốn được Eun A tha thứ sau những gì anh đối xử với cô.

Cảnh ôm lố bịch giữa Eun A và Dong Man

Eun A trấn an cậu bạn bằng cách không thể cồng kềnh hơn: choàng áo qua người Dong Man để anh có thể chui đầu vào trong. Lúc này, 2 người đang trong trạng thái mặc cùng một chiếc áo, thân người chạm vào nhau. Bộ đôi ôm nhau tình tứ, âu yếm như thể mặc kệ hiện tại. Khung cảnh duy trì được sự lãng mạn bài giây trước khi bầu không khí trở nên sượng trân. 2 người có thể skinship bình thường, nhưng Eun A lại chọn cách che chở Dong Man như một người mẹ, giữa không gian nhà hàng vẫn buôn bán bình thường.

Với nhiều người xem, khoảnh khắc Eun A choàng áo qua người Dong Man để cả hai cùng chui vào lại trở nên quá lố bịch và gượng gạo. Không ít khán giả “mắc cỡ giùm”, thậm chí phải bật cười vì quá kỳ quặc. Một số ý kiến cho rằng cảnh quay tạo cảm giác giống mẹ đang dỗ dành con nhỏ hơn là tương tác tình cảm giữa một cặp đôi trưởng thành. Việc Dong Man rúc hẳn vào lòng Eun A cũng khiến phân đoạn mất đi chất ngôn tình vốn có, thay vào đó là cảm giác sượng trân kéo dài.

Tuy nhiên, khoảng khắc cũng khiến một bộ phận netizen vừa xúc động vừa bật cười vì quá lạ đời. Chính sự vụng về ấy lại khiến cái ôm trở nên đặc biệt hơn hẳn những phân cảnh tình cảm thường thấy. Có người cho rằng cảnh ôm này không tạo cảm giác yêu đương kiểu ngôn tình, mà giống hai con người cô độc đang cố tìm một nơi trú ẩn tinh thần nơi đối phương.

Một số bình luận của netizen: - Rồi mắc gì rúc hết vào một cái áo vậy. - Tưởng tượng cảnh này ở ngoài đời chắc mắc cỡ lẵm. - Âu yếm gì lố bịch dữ, sao không về nhà mà ôm hôn nhau. - Con tui chui vào áo tui y chang như này nè. - Thấy kỳ kỳ mà cồng kềnh sao ý.

We Are All Trying Here xoay quanh hành trình đi tìm sự bình yên của Hwang Dong Man, một người ôm giấc mộng đạo diễn suốt hai thập kỷ nhưng mãi loay hoay trong thất bại, dần chìm vào cảm giác tự ti và ganh ghét trước thành công của bạn bè đồng trang lứa. Trong khi những người bạn thuộc nhóm The Eight năm nào đều đã trở thành đạo diễn hoặc nhà sản xuất có tiếng trong giới điện ảnh, Hwang Dong Man vẫn mắc kẹt ở vạch xuất phát. Anh sống một cuộc đời chật vật: làm giảng viên tại một học viện ít tên tuổi, tá túc ở nhà anh trai và xoay xở với đủ nghề tay trái để kiếm sống.

Byeon Eun A là nhà sản xuất làm việc tại Choi Film, được biết đến nhờ khả năng đọc và đánh giá kịch bản đầy sắc sảo, thực tế. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy lại là một con người luôn chất chứa cơn giận âm ỉ cùng những nỗi bất an khó gọi thành tên. Sâu thẳm bên trong, Eun A vẫn đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa thật sự cho cuộc đời mình.

Mối liên kết giữa Eun A và Dong Man được hình thành từ sự đồng cảm dành cho những khoảng tối mà cả hai cùng mang trong lòng. Dong Man từng thú nhận rằng việc liên tục nói chuyện là cách duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân vẫn còn hiện diện. Vì thế, Eun A, người vốn quen với cô độc, đã lặng lẽ ngồi nghe những dòng tâm sự tưởng như bất tận của anh bên đường ray tàu, như thể cả hai đang cố níu lấy chút kết nối hiếm hoi giữa cuộc sống đầy mỏi mệt.