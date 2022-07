Phạt người đăng tin về Cảnh sát PCCC nhận 100 triệu đồng của người dân

Ngày 30-7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng mời làm việc đối với ông H.H.H (chủ tài khoản TikTok "H.H"; sinh năm 1994, trú tại huyện Đức Trọng) để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Ông H.H.H (chủ tài khoản TikTok "H.H" làm việc với cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vừa qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo cháy xảy ra tại gia đình ông Vy Làn Sáng (Tổ 30, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã nhanh chóng điều động 2 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy và 3 máy bơm chữa cháy của đơn vị phối hợp với 1 xe chữa cháy Cảng hàng không Liên Khương đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Trong quá trình lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy thì ông H.H.H. cũng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc đã dùng điện thoại cá nhân ghi hình lại để đăng tải video trên tài khoản TikTok "H.H".

Ông H.H.H (chủ tài khoản TikTok "H.H" đăng tin sai sự thật về lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vì mong muốn thu hút thêm nhiều lượt tương tác, câu "like", câu "view" cho video, ông H.H.H đã bình luận thêm nội dung: "Cứu hỏa Đức Trọng gì đi cho có lệ. Vậy cũng lấy 100 củ" phía dưới bài viết và cho rằng "lực lượng PCCC & CNCH đã nhận chi phí 100 triệu đồng của người dân sau khi chữa cháy".

Qua làm việc, nội dung ông H.H.H đăng tải là thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông H.H.H.