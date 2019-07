Phát ngốt vì trời hè 40 độ? Tham khảo ngay điều hòa mini nhét trong áo của Sony

Mới đây, Sony đã cho ra mắt dòng điều hòa mini hoàn toàn mới với tên gọi Reon Pocket. Sở hữu kích thước nhỏ, nhẹ, sản phẩm được gắn vào phần sau của một chiếc áo phông với thiết kế chuyên dụng. Thiết bị này đủ mạnh để giảm nhiệt độ cho da từ 36 độ C xuống còn 23 độ C. Không những vậy, trong tiết trời lạnh, nó có thể giúp tăng nhiệt độ của bạn lên khoảng 8 độ C.

Reon Pocket rất dễ dùng. Chỉ cần bấm nút khởi động trên thiết bị, kết nối với di động qua chuẩn Blutooth 5.0 cùng với ứng dụng đi kèm, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ làm mát và sưởi. Hiện Sony giới thiệu hai phiên bản là Reon Pocket Standard và Reon Pocket Lite. Trong đó phiên bản Standard có kèm theo chế độ điều chỉnh nhiệt tự động, phiên bản còn lại thì không.

Reon Pocket được cài vào túi sau của một chiếc áo chuyên dụng

Clip giới thiệu Reon Pocket

Đây là một dự án kêu gọi vốn từ cộng đồng. Trong đó mục tiêu đề ra là 66.000.000 yên (khoảng 14,1 tỷ đồng) và đã đạt được 45% số vốn. Khách hàng có thể đóng góp bằng cách mua các gói sản phẩm qua trang web dự án. Một gói cơ bản sẽ gồm có một áo phông và một thiết bị Reon Pocket với mức giá 14.080 Yên (tương đương 130 USD). Ngoài ra, người dùng có thể đặt mua thêm nhiều áo phông đi kèm.

Theo phát ngôn viên của dự án, nhóm đối tượng mà Reon Pocket hướng tới ở Nhật là những người vẫn phải mặc vest đi làm vào mùa hè. Hiện tại, công ty mới chỉ cho sản xuất các loại áo phông cho nam. Nhưng nếu quá trình gọi vốn khả quan, sản phẩm này có thể được nghiên cứu thêm để phục vụ cả phụ nữ và trẻ em.



Theo thông tin từ nhà sản xuất, chiếc điều hòa mini này được thiết kế rất vừa vặn với loại áo phông kèm theo, không để bị lộ hay vướng khi mặc áo khoác ngoài. Cũng theo Sony, pin của Reon Pocket sạc đầy trong vòng 2 tiếng và có thể trụ được 90 phút hoạt động. Vì vậy, thiết bị này nên được sử dụng trong lúc đi lại giữa các môi trường nóng và lạnh hơn là với những người di chuyển ngoài đường cả ngày.

Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ bằng ứng dụng trên điện thoại

Nếu vòng gọi vốn diễn ra suôn sẻ, những sản phẩm đầu tiên sẽ tới tay người tiêu dùng từ tháng 3/2020. Hơi tiếc một chút khi Sony mới có ý định phân phối thiết bị này trong thị trường nội địa.



Trước Sony, nhiều hãng thời trang trên thế giới đã nghiên cứu và tích hợp công nghệ vào quần áo. Có thể kể tới Courrèges của Pháp với máy sưởi tích hợp trong áo khoác hay Uniqlo, đã thành công với lớp lót HeatTech và Airism, quân đội Mỹ đang thử nghiệm các loại vải dẫn điện có thể tạo ra nhiệt trong thời tiết cực lạnh…

Tham khảo qz.com