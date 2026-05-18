Phát ngôn mới của Khoai Lang Thang gây chú ý

Ngọc Ánh
|

Mới đây, bài đăng của blogger Khoai Lang Thang về trải nghiệm du lịch địa phương đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng. Không chọn góc nhìn quảng bá các địa điểm check in hào nhoáng, nam blogger tập trung vào một yếu tố giản dị nhưng cốt lõi: nhịp sống thật của người dân bản xứ.

Theo góc nhìn cá nhân được chia sẻ trên trang mạng xã hội, Khoai Lang Thang cho rằng sức hút bền vững nhất của một điểm đến chính là không gian sinh hoạt tự nhiên của người dân địa phương. Khi một khu vực vẫn duy trì được nhịp sống quen thuộc hàng ngày, văn hóa bản địa sẽ tự tỏa sáng và trở thành thỏi nam châm thu hút du khách phương xa tìm đến để trải nghiệm.

Để làm rõ hơn góc nhìn này, nam blogger nhắc đến hình ảnh những khu ẩm thực bình dân hay những gánh hàng rong quen thuộc. Thay vì rập khuôn theo các khu chợ đêm phục vụ du lịch với những món đồ na ná nhau ở khắp mọi nơi, anh bày tỏ sự yêu thích đối với những không gian đậm chất dân sinh. Nhắc đến các mô hình như Hawker Centre ở Singapore hay chợ đêm xứ Đài, anh cho rằng chính sự nhộn nhịp, mua bán thường nhật của tiểu thương và người dân bản địa đã tạo nên một sức sống hấp dẫn lạ kỳ đối với khách quốc tế.

Hawker Centre

Câu chuyện tương tự cũng được anh liên hệ đến nét văn hóa chợ nổi miền Tây. Nam blogger trăn trở về việc làm sao để giữ được cái hồn của giao thương sông nước giữa nhịp sống hiện đại. Khi những chiếc ghe thuyền của thương hồ vẫn giữ được nhịp mua bán tấp nập tự nhiên, chợ nổi mới thực sự sống động và giữ được trọn vẹn bản sắc vốn có.

Chợ nổi Cái Răng

Góc nhìn đậm chất hoài niệm và tôn vinh văn hóa bản địa này của Khoai Lang Thang đã chạm đúng vào tâm lý của nhiều người yêu du lịch. Các bình luận cũng đồng tình rằng, giữa bối cảnh nhiều điểm đến đang chạy theo xu hướng thương mại hóa, việc giữ gìn và tôn vinh nhịp sống chân thật của người dân địa phương mới là chìa khóa giữ chân du khách dài lâu.

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

