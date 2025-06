Phát ngôn kệch cỡm của mỹ nam gen Z nghi mua dâm sao phim 18+: "Tôi khoe chuyện vui vẻ để… cho oai!”

Sau những ngày ồn ào, cuối cùng Dispatch đã vào cuộc làm rõ nghi vấn Ju Haknyeon mua dâm nữ diễn viên 18+ Kirara Asuka và bị đuổi khỏi nhóm The Boyz. Theo đó, vào ngày 30/5/2025, Ju Haknyeon đã tham dự tiệc rượu cùng 1 số người bạn và cựu diễn viên 18+ Kirara Asuka. Sau đó, Ju Haknyeon theo Kirara Asuka về nhà riêng của cô. Đến sáng hôm sau, nam idol này mới quay trở lại khách sạn nơi cả nhóm The Boyz lưu trú.

Công ty quản lý One Hunred xác nhận điều này và quyết định chấm dứt hợp đồng, do Ju Haknyeon có hành vi làm tổn hại đến phẩm chất nghệ sĩ và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nhóm. Công ty đặc biệt lo ngại về hành vi thân mật nơi công cộng với diễn viên 18+, việc rời khỏi nơi lưu trú không báo trước, nguy cơ phát sinh tranh cãi nếu có dấu hiệu “trả tiền để gặp gỡ”.

Hình ảnh Ju Haknyeon thân mật với Kirara Asuka được truyền thông Nhật Bản công bố

1 thành viên The Boyz xác nhận Ju Haknyeon từng khoe anh đã ngủ với Kirara Asuka. Tuy nhiên sau đó, Ju Haknyeon đính chính rằng anh nói vậy "để cho oai" chứ không có quan hệ thực sự với Kirara Asuka. Trước những cáo buộc mua dâm, nam idol sinh năm 1999 phủ nhận hoàn toàn, tuyên bố khởi kiện bên đưa tin và yêu cầu công bố bằng chứng nếu có. Ju Haknyeon cho rằng mình bị đối xử bất công và biến vụ việc thành cuộc chiến giữa “kẻ yếu” chống lại “kẻ mạnh” trong ngành giải trí.

Thành viên The Boyz xác nhận Ju Haknyeon từng nói ngủ với Kirara Asuka. Tuy nhiên Ju Haknyeon cho biết anh "nói cho oai"

Theo Dispatch, lý do khiến Ju Haknyeon bị loại khỏi The Boyz không phải là cáo buộc mua dâm, mà là vấn đề phẩm chất nghệ sĩ: uống rượu với diễn viên A18+, thân mật nơi công cộng, rời khỏi chỗ ở không báo trước… Tất cả những hành vi này làm tổn hại đến hình tượng của thần tượng.

Dispatch cũng đã nhắn tin trực tiếp cho Kirara Asuka. Ban đầu, cô trả lời: "Ngoài các hoạt động công việc, tôi chưa từng mua bán dâm. Dù được đề nghị trả bao nhiêu tiền, tôi chưa từng quan hệ vì tiền trong hoàn cảnh riêng tư". Tuy nhiên, nữ diễn viên này không trả lời thêm khi Dispatch hỏi: "Lý do gì khiến cô có mặt trong bữa tiệc hôm đó? Nếu có hiểu lầm, cô có sẵn sàng phỏng vấn không? Chúng tôi sẽ đến Nhật Bản".

Kirara Asuka phủ nhận bán dâm, nhưng không trả lời sâu hơn

Vào ngày 18/6, công ty One Hundred thông báo chấm dứt hợp đồng, đuổi nam idol Ju Haknyeon ra khỏi nhóm The Boyz. Công ty này cho biết sau khi nhận được tin Ju Haknyeon qua lại với cựu diễn viên 18+ Kirara Asuka, họ đã cho nam idol dừng hoạt động và xác minh sự việc. Kết quả cho thấy đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, công ty khó có thể duy trì lòng tin với nghệ sĩ.

TenAsia sau đó đã lên bài báo độc quyền, chỉ đích danh Ju Haknyeon có hành vi mua bán dâm với Kirara Asuka. Tuy nhiên, nam idol này kiên quyết phủ nhận cáo buộc mua dâm, tuyên bố nếu ai có bằng chứng anh mua dâm cứ việc công khai, và anh sẽ có hành động pháp lý với những cơ quan truyền thông đưa tin sai sự thật.

Nam idol 26 tuổi tiếp tục "đấu tố" đến công ty quản lý One Hundred. Ju Haknyeon khẳng định anh chưa từng rời khỏi The Boyz, chưa đồng ý chấm dứt hợp đồng. Ju Haknyeon cho rằng One Hundred đang cố gắng tạo dựng tình huống để có lý do chính đáng đuổi anh ra khỏi nhóm, cắt hợp đồng dù không hề có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng. Công ty yêu cầu Ju Haknyeon bồi thường 2 tỷ won (38 tỷ đồng), nhưng nam idol này không chấp nhận. Dù vậy, One Hundred vẫn công bố với truyền thông rằng hợp đồng đã bị chấm dứt, sau lưng gửi Ju Haknyeon thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng, cảnh báo về bồi thường thiệt hại.

"Tôi muốn hỏi lại rằng việc đuổi tôi ra khỏi nhóm chỉ vì tôi ngồi chung bàn với 1 người nổi tiếng trong buổi gặp gỡ cá nhân, và ép tôi chấm dứt hợp đồng bằng cách đưa ra khoản bồi thường hơn 2 tỷ won, liệu đó có thật sự là thái độ nên có của 1 công ty – nơi đáng nhẽ phải bảo vệ nghệ sĩ không?" - Ju Haknyeon gay gắt chất vấn One Hundred. Nam idol tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm của công ty đã đuổi anh vô lý ra khỏi nhóm, chấm dứt hợp đồng vô căn cứ, anh sẽ chiến đấu đến cùng để sự thật được phơi bày.

Ju Haknyeon lên tiếng chống lại công ty quản lý

Nguồn: Dispatch