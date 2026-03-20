Phát ngôn gây sốc của Tổng thống Donald Trump khiến đồng minh sững sờ

Hải Yến |

Phát ngôn đầy bất ngờ của người đứng đầu Nhà Trắng trong cuộc tiếp đón lãnh đạo Nhật Bản đang làm dậy sóng dư luận quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đùa cợt về cuộc tấn công năm 1941 vào Trân Châu Cảng ngay trước mặt Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ngay khi đó, bà Takaichi lộ rõ vẻ không thoải mái khi ông Trump lên tiếng bảo vệ quyết định không cảnh báo cho các đồng minh trước khi tấn công Iran.

Trả lời các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 19/3, ông Trump bị gây sức ép về việc thiếu thông báo trước cho các đối tác của Washington trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công ồ ạt vào Iran tháng trước.

Quyết định này đã đảo lộn thị trường năng lượng và dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông.

"Chúng tôi không nói với bất kỳ ai về việc đó vì chúng tôi muốn sự bất ngờ", Tổng thống giải thích, trước khi quay sang bà Takaichi và nói: "Ai hiểu rõ về sự bất ngờ hơn Nhật Bản chứ? Tại sao các bạn không nói với tôi về Trân Châu Cảng?".

Bà Takaichi vẫn giữ được sự bình tĩnh và không đưa ra bình luận, nhưng rõ ràng bà đã bị bất ngờ trước những lời nhận xét này.

Ông Donald Trump đang đề cập đến cuộc tấn công năm 1941 của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, khiến hơn 2.400 người Mỹ thiệt mạng và dẫn đến việc Mỹ tham gia Chiến tranh Thế giới thứ II.

Sau đó, Tổng thống tiếp tục ca ngợi bà Takaichi là "một phụ nữ ngoạn mục", đồng thời nói thêm rằng họ đã thảo luận về sự ủng hộ của Nhật Bản dành cho Mỹ trong cuộc chiến tại Iran.

Wall Street Journal hôm 19/3 cho biết, các đồng minh lâu đời của Mỹ không được thông báo về kế hoạch tác chiến cho đến tận vài giờ trước cuộc tấn công đầu tiên. Điều này đặc biệt gây phẫn nộ cho các quốc gia vùng Vịnh, vốn đã phải chịu các cuộc tấn công trả đũa từ phía Iran.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và các thành viên NATO tại châu Âu về xung đột Iran. Tổng thống Mỹ cảnh báo các đối tác NATO rằng khối này có thể đối mặt với "một tương lai rất tồi tệ" trừ khi họ tăng cường hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố "đây không phải cuộc chiến của chúng tôi".

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas lưu ý, các quốc gia thành viên không mặn mà với việc tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Ông Donald Trump đáp trả rằng NATO đang phạm phải một "sai lầm rất ngốc nghếch".

Theo RT
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe "chim mồi", người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

01:05
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
