Phát ngôn gây phẫn nộ của vợ Chân Tử Đan

Yahoo đưa tin liên quan đến vụ cháy kinh hoàng cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po (Đại Bộ), Hong Kong, Trung Quốc, Uông Thi Thi trở thành tâm điểm chỉ trích sau bài đăng bàn về nguyên nhân hỏa hoạn.

Uông Thi Thi bị chỉ trích về phát ngôn liên quan đến vụ cháy ở Hong Kong. Ảnh: IG.

Trên trang cá nhân ngày 28/11, vợ Chân Tử Đan viết bằng tiếng Anh: "Vụ cháy ở Hong Kong không phải do giàn giáo tre gây ra. Lửa lan nhanh như vậy là vì nhà thầu cắt xén vật liệu, dùng lưới bảo hộ dễ cháy sản xuất tại Trung Quốc không đạt chuẩn và dùng keo bọt để dán kín cửa sổ. Có dữ liệu cho thấy bản thân tre không dễ cháy, xin đừng đổ trách nhiệm lên nó".

Phát ngôn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều cư dân mạng bất bình. Họ chỉ trích Uông Thi Thi đang đổ lỗi cho hàng sản xuất trong nước, ám chỉ “hàng Trung Quốc kém chất lượng” và mang tư tưởng sính ngoại.

Khán giả cũng hoài nghi động cơ và dụng ý phía sau bài đăng, cáo buộc Uông Thi Thi lợi dụng danh tiếng để dẫn dắt, kích động dư luận. Họ cho rằng trong thời điểm bi thương như vậy, người đẹp sinh năm 1981 không nên đưa ra những bình luận mang tính tranh cãi, khiến tình hình thêm rối ren như vậy. Với thân phận là vợ Chân Tử Đan - thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC, cơ quan tư vấn chính trị cấp quốc gia của Trung Quốc), nhiều người nhận định phát ngôn của cô có thể gây ra diễn giải chính trị không cần thiết. Ngay cả Chân Tử Đan cũng bị mắng không biết quản vợ mình.

Trước làn sóng chỉ trích, Uông Thi Thi xóa bài đăng, thay bằng thông điệp giải thích trên cả Weibo và Instagram bằng tiếng Trung: “Hôm nay tôi chia sẻ đoạn nội dung không thích hợp trên Instagram Story. Để tránh gây hiểu lầm, tôi đã xóa ngay lập tức. Ban đầu tôi chỉ muốn bàn luận về vấn đề giàn giáo tre, nhưng lại không chú ý đến cách dùng từ không phù hợp của tác giả gốc. Vì vậy, tôi thật lòng xin lỗi".

Cô cảm ơn những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của mọi người, giúp cô nhận ra phải thận trọng khi truyền tải bất kỳ thông tin nào.

Uông Thi Thi nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện tại là tất cả mọi người cùng đồng lòng để hỗ trợ những người không may mắn được sắp xếp ổn định và tái thiết cuộc sống.

"Tôi xin trịnh trọng xin lỗi vì làm lệch hướng sự chú ý. Sau này, tôi sẽ càng thận trọng hơn", Hoa hậu Trung Quốc Toronto năm 2000 chốt lại.

Trước khi vợ gây tranh cãi, Chân Tử Đan được khen ngợi vì quyên góp một triệu đô la Hong Kong (hơn 128.000 USD) cho Hội Phúc lợi xóa đói giảm nghèo Hong Kong nhằm hỗ trợ người dân bị nạn. Anh cũng chia sẻ thông tin đường dây nóng cứu hộ, đồng thời cầu nguyện: "Trời phù hộ Hong Kong!".

Chân Tử Đan quyên góp một triệu USD Hong Kong giúp đỡ nạn nhân vụ cháy. Ảnh: IG.

Tính đến chiều 29/11, vụ cháy chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 128 người thiệt mạng khoảng 200 người mất tích và hàng nghìn người giờ đây không còn nhà cửa.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ nạn nhân, nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, xem vật liệu sử dụng có tính dễ cháy hay không, việc thi công có đúng quy chuẩn hay không và vì sao ngọn lửa lại có thể lan rộng trong thời gian ngắn như vậy. Giới chức kêu gọi mọi thông tin hiện nay phải dựa trên kết quả điều tra, mong công chúng không suy đoán quá mức.