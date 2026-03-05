Phạt nặng lên đến 3 tỷ đồng nếu làm điều sau với thẻ CCCD

Theo thông tin cảnh báo mới nhất từ Công an tỉnh Hưng Yên, một thủ đoạn tội phạm công nghệ cao vô cùng tinh vi đang nhắm đến bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin. Các nhóm đối tượng lạ mặt sẽ chủ động tiếp cận, gạ gẫm người dân cho chụp ảnh hai mặt Căn cước công dân (CCCD) và sử dụng điện thoại để quét nhận diện khuôn mặt đa chiều. Đổi lại, nạn nhân sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ mang mác "việc nhẹ lương cao", thậm chí các đối tượng này còn hứa hẹn quay lại hàng tuần để tiếp tục trả tiền cho những lần quét khuôn mặt tiếp theo.

Đằng sau những khoản tiền nhỏ giọt này là một cái bẫy khổng lồ. Khi đã nắm trong tay trọn bộ dữ liệu sinh trắc học và giấy tờ tùy thân của người dân, các đối tượng sẽ sử dụng chúng để lập tài khoản ảo phục vụ cho hàng loạt hành vi phạm pháp như lừa đảo, trục lợi tài chính xuyên biên giới, rửa tiền hoặc vay nợ tín dụng đen. Lúc này, người bán dữ liệu vô tình bị biến thành đồng phạm và phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nặng nề.

Dưới góc độ pháp luật, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, các đối tượng thu mua dữ liệu trái phép có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 10 lần khoản thu lợi bất chính. Nếu áp dụng mức phạt cố định, con số này có thể lên tới 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro này, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp ảnh, quay phim CCCD, Hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác. Mọi người cần giữ tỉnh táo, kiên quyết từ chối các lời mời gọi tham gia quét khuôn mặt, cung cấp giọng nói hay dấu vân tay để đổi lấy tiền bạc hoặc quà tặng từ những cá nhân không rõ lai lịch. Đi kèm với đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn và nhà trọ cũng phải siết chặt việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, tuyệt đối không bao che cho các trường hợp nhập cảnh hoạt động sai mục đích.

Trong nỗ lực ngăn chặn triệt để vấn nạn này, Nghị định số 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2026 đã mở ra một kênh tố giác vô cùng tiện lợi cho người dân. Cụ thể, nếu phát hiện các đối tượng khả nghi hoặc người nước ngoài có dấu hiệu lôi kéo tụ tập để chụp ảnh và thu thập dữ liệu sinh trắc học, người dân được khuyến khích bí mật ghi hình. Sau đó, những bằng chứng hình ảnh hoặc video này có thể được gửi trực tiếp thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc xử lý.