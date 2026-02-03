Phát minh như khoa học viễn tưởng gây chấn động ngành năng lượng: Biến không khí thành xăng xe, thành ‘1 mũi tên trúng 2 đích’ nan giải của thế giới

Một công ty khởi nghiệp tại New York đã giới thiệu một thiết bị cỡ nhỏ có khả năng thu giữ khí carbon dioxide (CO2) trực tiếp từ không khí và chuyển hóa thành xăng sử dụng được. Công nghệ này mang đến một cách tiếp cận mới, coi bầu khí quyển như một “kho năng lượng” khổng lồ.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ không khí nhằm giảm phát thải gây biến đổi khí hậu. Công ty Aircela đi xa hơn một bước, khi không chỉ lưu trữ carbon mà còn tái chế khí này thành nhiên liệu có thể sử dụng cho các xe chạy xăng hiện nay mà không cần cải tạo động cơ.

Quy trình sản xuất diễn ra qua ba giai đoạn. Trước hết, thiết bị thu giữ CO2 từ không khí xung quanh bằng công nghệ thu giữ trực tiếp. Đồng thời, nước được điện phân để tạo ra hydro. CO2 sau đó được kết hợp với hydro để tạo thành methanol.

Methanol tiếp tục được chuyển hóa thành xăng đạt tiêu chuẩn sử dụng cho động cơ, thông qua các phương pháp hóa học đã được kiểm chứng. Aircela cho biết sản phẩm cuối cùng là nhiên liệu không có nguồn gốc hóa thạch và có thể sử dụng thay thế trực tiếp cho xăng thông thường.

Tuy nhiên, khả năng ứng dụng thực tế của thiết bị hiện còn hạn chế. Mỗi máy chỉ sản xuất được khoảng 1 gallon xăng mỗi ngày, đủ cho quãng đường di chuyển ngắn. Hệ thống cũng tiêu tốn nhiều năng lượng. Theo các báo cáo được Jalopnik và The Autopian dẫn lại, lượng năng lượng đầu vào cần thiết cao gấp khoảng 2 lần năng lượng chứa trong lượng xăng tạo ra, khiến hiệu suất tổng thể khá thấp.

Aircela cho rằng việc kết hợp thiết bị với các tấm pin mặt trời có thể giúp giảm chi phí điện xuống dưới 1,50 USD mỗi gallon. Tuy vậy, chi phí đầu tư ban đầu cho mỗi thiết bị ước tính từ 15.000 USD đến 20.000 USD, vượt xa khả năng chi trả của đa số hộ gia đình.

Vì vậy, thiết bị này có thể chỉ phù hợp với một số ứng dụng chuyên biệt, như các trang trại ở vùng xa, trạm nghiên cứu hoặc những phương tiện đặc thù khó chuyển sang dùng pin. Với phần lớn người tiêu dùng, xe điện vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn.

Dù vậy, ý tưởng biến không khí thành xăng cho thấy công nghệ khí hậu đang phát triển theo những hướng ngày càng sáng tạo, và ranh giới giữa khoa học viễn tưởng với kỹ thuật thực tế đang dần thu hẹp.

Theo Wonderful Engineering