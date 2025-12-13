Một công ty sản xuất thiết bị gia dụng của Trung Quốc vừa tạo dấu ấn lớn trong lĩnh vực robot công nghiệp khi công bố mẫu robot “siêu hình người” MIRO U – thiết kế có sáu cánh tay và di chuyển bằng bánh xe, được tối ưu hoá để vượt trội hiệu suất lao động của con người trên dây chuyền sản xuất.

Robot 6 tay – không phải để giống người, mà để làm tốt hơn con người

MIRO U vẫn giữ phần thân và đầu dạng hình người nhằm phù hợp với các trạm làm việc trên dây chuyền hiện hữu, nhưng khác biệt hoàn toàn ở khả năng vận hành: sáu cánh tay linh hoạt cho phép robot thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ – điều mà một công nhân hay robot hai tay truyền thống khó đạt được.

Theo ông Wei Chang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Midea, MIRO U không được thiết kế để “bắt chước con người”, mà để vượt lên khỏi giới hạn của con người.

“Giá trị cốt lõi của MIRO U nằm ở việc rời xa lối tư duy mô phỏng hình dạng con người, hướng đến hiệu suất thực tiễn vượt trội trong môi trường công nghiệp,” ông Wei nói.

Cấu hình sáu chi cho phép robot đảm nhận các công việc phức tạp: chi dưới xử lý, nâng các bộ phận nặng, trong khi chi trên đảm nhiệm thao tác siết, lắp ráp đòi hỏi độ chính xác cao. MIRO U cũng có khả năng xoay 360 độ tại chỗ, đổi dụng cụ nhanh, nâng hạ thẳng đứng ổn định và di chuyển linh hoạt trên bánh xe để thay đổi vị trí làm việc. Những chức năng này giúp robot đảm nhiệm khối lượng công việc vốn cần nhiều công nhân hoặc nhiều máy móc đơn lẻ.

Ông Wei gọi MIRO U là một “siêu robot”, không chỉ bởi năng lực vận hành mà còn vì tiềm năng tạo ra bước chuyển lớn trong hiệu quả sản xuất. Midea cho biết robot sẽ được đưa vào sử dụng thí điểm tại nhà máy sản xuất máy giặt cao cấp ở Vô Tích ngay cuối tháng này. Tập đoàn kỳ vọng khi tích hợp hoàn toàn, hiệu suất chuyển đổi trên dây chuyền có thể tăng khoảng 30%.

Thay đổi định nghĩa robot trong nhà máy

Việc ra mắt MIRO U cũng phản ánh tham vọng rộng lớn của Midea trong mảng robot. Tập đoàn đã chính thức chia chiến lược robot hình người thành hai dòng sản phẩm. MIRO là Robot công nghiệp, tối ưu hóa cho sản xuất và lắp ráp.

Còn Meila là Robot cho lĩnh vực thương mại và hộ gia đình, tập trung vào các hoạt động dịch vụ nhẹ.

Theo kế hoạch, robot Meila – có kích thước nhỏ, di chuyển bằng hai chân – sẽ xuất hiện tại các cửa hàng bán lẻ của Midea vào năm 2026 để hướng dẫn khách, trình diễn sản phẩm và tương tác trực tiếp với người dùng.

Midea đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot nhiều năm qua: mua lại hãng robot Kuka (Đức) năm 2017, thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về robot hạng nặng năm 2022 và mở Trung tâm Đổi mới Robot hình người vào năm 2024. MIRO U là thế hệ robot hình người thứ ba của hãng.

Ông Wei khẳng định MIRO U là robot đầu tiên trên thế giới “vượt qua giới hạn thể chất của con người” trong khi vẫn tương thích hoàn toàn với các trạm làm việc do con người thiết kế – một cột mốc công nghệ quan trọng đối với ngành tự động hoá.

Với ưu thế vận hành vượt trội, khả năng xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ và dễ dàng thích ứng với hạ tầng nhà máy hiện tại, MIRO U được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới cho robot công nghiệp – nơi năng suất và tốc độ không còn bị giới hạn bởi những gì con người có thể làm.