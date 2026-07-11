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Phát minh của Nhật Bản làm rung chuyển ngành nông nghiệp: Vườn rau “đóng hộp xếp chồng” đầu tiên thế giới tự cấp dinh dưỡng, đầy đủ ánh sáng nhiệt độ

Khánh Linh
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Công nghệ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng cho nông nghiệp tương lai.

Công ty khởi nghiệp về công nghệ nông nghiệp Plantx có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, đã chính thức khai trương cơ sở thí điểm hệ thống canh tác thẳng đứng hoàn toàn khép kín.

Cơ sở này nằm ở quận Koto của Tokyo, được trang bị các mô-đun khép kín hoàn toàn. Môi trường canh tác bao gồm nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát chính xác. Theo công ty, đây là hệ thống đầu tiên trên thế giới thuộc loại này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết trong lễ khai trương cơ sở ngày 8/7: “Công nghệ này chắc chắn sẽ trở thành một công nghệ thiết yếu trong tương lai”.

Không giống như các vườn rau thẳng đứng khác cần không gian rộng lớn, cơ sở của Plantx có mô-đun khép kín được xếp chồng lên nhau. Ánh sáng, không khí và nước được kiểm soát riêng biệt trong mỗi mô-đun.

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Điều này cho phép hệ thống kiểm soát chính xác giá trị dinh dưỡng và hàm lượng đường của sản phẩm nông nghiệp, giúp sản xuất rau quả có chất lượng cao.

Chủ tịch Kosuke Yamada của Plantx cho biết: “Nhu cầu tự động hóa ở nước ngoài thậm chí còn cao hơn ở Nhật Bản”.

Công ty dự định sẽ sử dụng cơ sở này để tiến hành thử nghiệm tự động hóa nhằm giảm chi phí nhân công, cũng như các công nghệ giảm tiêu thụ điện, nước và phân bón.

Lĩnh vực công nghệ thực phẩm là một trong 17 lĩnh vực trọng điểm mà chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi ưu tiên đầu tư cho khu vực tư nhân lẫn nhà nước.

Plantex đã nhận được khoản tài trợ 1,2 tỷ yên (tương đương 7,4 triệu USD) từ chính phủ.

Theo Japan Times

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