Phát minh có thể dậy sóng nền kinh tế hydro, góp phần vào "chiến lược 39 tỷ USD" của 1 nước châu Á

Gỡ "điểm nghẽn" trong lĩnh vực nhiên liệu tái tạo biodiesel

Khi nhà máy sản xuất biodiesel (diesel sinh học) từ nguyên liệu thực vật vận hành, sản phẩm chính thu được là nhiên liệu sạch. Nhưng kèm theo đó luôn là một lượng lớn glycerin — chất thải phụ mà ngành công nghiệp chưa tìm được cách xử lý hiệu quả và kinh tế.

Đây không phải vấn đề nhỏ. Khi quy mô sản xuất biofuel toàn cầu tăng lên, lượng glycerin dư thừa cũng tăng theo — tạo ra áp lực xử lý ngày càng lớn.

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 24/4, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc (NRCST) công bố: "Điểm nghẽn" này vừa có lời giải.

Cụ thể, các nhà hóa học đến từ Hàn Quốc đã phát triển một chất xúc tác giá rẻ và bền bỉ dựa trên oxit đồng và coban, cho phép chiết xuất hydro và các hóa chất có giá trị cho ngành công nghiệp hóa chất từ chất thải glycerin.

Chất xúc tác này hoạt động kết hợp với màng trao đổi ion, phân tách phân tử glycerin ở điện áp cực thấp — chỉ khoảng 1,3 volt — trong khi vẫn duy trì được mật độ dòng điện cao, đảm bảo hiệu suất sản xuất ổn định.

Công nghệ có thể "dậy sóng" nền kinh tế hydro và Net Zero của Hàn Quốc

"Các thí nghiệm của chúng tôi chỉ ra khả năng sử dụng chất xúc tác từ kim loại không quý để đồng thời thu hồi hydro và các hóa chất có giá trị từ chất thải sản xuất biofuel.

Công nghệ như vậy cực kỳ quan trọng cho cả mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) lẫn việc xây dựng nền kinh tế hydro" — Giáo sư Chang Ji-wook thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Ulsan) cho biết, theo trích dẫn của bộ phận báo chí NRCST.

Ảnh mang tính minh họa do AI tạo.

Kết quả thực nghiệm vượt kỳ vọng. Chất xúc tác mới chuyển hóa 88–96% phân tử glycerin thành hai sản phẩm có giá trị thương mại:

(1) Hydro — nhiên liệu sạch của tương lai, hiện vẫn chủ yếu được sản xuất từ khí tự nhiên và các hydrocarbon hóa thạch.

(2) Axit formic — một hóa chất công nghiệp quan trọng, được dùng rộng rãi trong sản xuất dệt may, thuộc da, bảo quản thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác.

Phát minh này đóng góp vào mục tiêu của Hàn Quốc vốn đang định vị mình là quốc gia dẫn đầu thế giới về hydro.

Theo Lộ trình Kinh tế Hydro quốc gia (Hàn Quốc), nước này đặt mục tiêu sản xuất hơn 5 triệu tấn hydro mỗi năm vào năm 2040 và thiết lập một chuỗi giá trị hydro hoàn chỉnh – từ sản xuất, phân phối đến sử dụng hàng ngày trong giao thông vận tải, phát điện và công nghiệp.

Chiến lược này được hỗ trợ bởi khoản đầu tư 39 tỷ USD từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Luật Thúc đẩy và An toàn Kinh tế Hydro cung cấp chính sách, tiêu chuẩn và trợ cấp để hỗ trợ nỗ lực này, Trade.gov (Mỹ) thông tin.

Nguồn thông tin: Trade.gov (Mỹ).

Nguồn: TASS