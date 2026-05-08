Phát hoảng với "nữ hoàng phim teen": Biến dạng xuề xoà không nhận ra, mắc bệnh tâm thần phân liệt cởi quần áo đi lang thang trên phố

Nữ diễn viên Amanda Bynes gây sốc với diện mạo mới trong lúc đi dạo phố cùng bạn trai Zachary Khan ở Los Angeles. Diện mạo của nữ diễn viên giờ đã hoàn toàn khác với thời làm mưa làm gió ở Hollywood, là "nữ hoàng phim teen" được nhiều người yêu mến.

Amanda Bynes trở nên xuề xòa, xuống sắc, xăm trên mặt và nhuộm lông mày xanh dương nổi loạn. Dù vậy, cô có vẻ vui khi đi cùng bạn trai dạo phố và ăn trưa. Sự xuất hiện của cựu diễn viên 40 tuổi này diễn ra sau khi cô trải qua quá trình thay đổi hình thể và thừa nhận đã sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 Ozempic.

"Tôi từng nặng 82kg, nhưng giờ tôi đã giảm được 12kg nhờ Ozempic! Hiện tôi chỉ còn 69kg. Tôi biết mình vẫn trông hơi mập nhưng bức ảnh này thực sự truyền cảm hứng cho tôi!" - Amanda Bynes tiết lộ hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó, cô than phiền tăng nhiều cân do bị trầm cảm.

Amanda Bynes lộ diện với ngoại hình khó nhận ra.

Amanda Bynes sinh năm 1986, đóng phim từ năm 7 tuổi, từng là "nữ hoàng phim teen" với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Vua Nói Dối, Điều Con Gái Muốn, Cô Ấy Là Đàn Ông.. . Người đẹp được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và vô cùng nhí nhảnh.

Tuy nhiên vì nổi tiếng sớm nên Amanda Bynes cũng đi theo "vết xe đổ" của nhiều sao nhí khác. Cô trở thành cái tên tai tiếng khi hẹn hò nhiều người, bỏ ngang phim Hall Pass . Đến năm 2010, Amanda Bynes gây sốc khi tuyên bố "nghỉ hưu" rời khỏi Hollywood khi mới 24 - đây được xem là độ tuổi đẹp và rực rỡ nhất của một nữ diễn viên. Theo Amanda Bynes, nghiệp diễn viên không vui vẻ như mọi người nghĩ và cô cảm thấy không còn hứng thú với việc diễn xuất nữa. Sau khi "nghỉ hưu", công chúng không còn nghe được bất cứ tin tức nào liên quan tới Amanda Bynes nữa.

Amanda Bynes từng là sao teen nổi tiếng.

Đến năm 2012, Amanda Bynes bị bắt vì nghi sử dụng rượu và chất cấm lúc lái xe. Cựu sao teen không nhận tội nhưng vẫn bị tòa án buộc 2 tội nhẹ là đụng xe và bỏ chạy. Sang tới năm 2013, Amanda Bynes lại phải chịu quản chế tạm thời do gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích thường xuyên. Quyết định quản chế được đưa ra một tháng sau khi Amanda Bynes bị tạm giữ vì phóng hỏa một ngôi nhà ở Thousand Oaks, California. Khi cảnh sát trò chuyện với cô, họ quyết định phải để mỹ nhân này vào bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ cô có dấu hiệu của tâm thần không bình thường.

Amanda Bynes mắc tâm thần phân liệt, phải hầu tòa vì gây rối.

Kết quả cho thấy Amanda Bynes có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Được biết Amanda Bynes thường xuyên sử dụng chất cấm, có hành động lạ và hay gây gổ, cắt đứt liên lạc với người thân dù mọi người đều muốn giúp đỡ cô vượt qua khó khăn này. Vì quá bất ổn, nữ diễn viên phải chịu sự giám hộ của cha mẹ từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2022. Kể từ khi kết thúc thời gian giám hộ kéo dài 8 năm, Amanda Bynes đã trải qua một số thay đổi về ngoại hình.

Chưa dừng lại tại đây, đến tháng 3/2023, nữ diễn viên đã bị bắt vào viện tâm thần sau khi được phát hiện khỏa thân đi lang thang trên phố. Amanda Bynes còn tự mình bắt một chiếc taxi và nói với tài xế việc bản thân vừa trải qua cơn hoảng loạn. Vụ việc đã làm chấn động công chúng vào thời điểm đó.

Cô cũng đăng nhiều ảnh gây sốc trên mạng xã hội.

