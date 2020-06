Phát hoảng với nhan sắc tàn tạ, già nua của Lindsay Lohan - mỹ nữ nóng bỏng một thời

Theo Zing, Lindsay Lohan từng được mệnh danh là ngôi sao tuổi teen sáng giá nhất nước Mỹ. Năm lên 3, cô đã tham gia đóng quảng cáo, xuất hiện trong hàng loạt TVC của các nhãn hàng nổi tiếng. Đến năm 12 tuổi, ngôi sao sinh năm 1986 có vai diễn đầu đời trong The Parent Trap. Vai diễn chị em song sinh giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Nghệ sĩ trẻ.

Với vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, tên tuổi của Lohan nhanh chóng vụt sáng thành sao. Hàng loạt dự án truyền hình đến với cô, tiêu biểu là Mean Girls, Get a Clue, Freaky Friday... Năm 2004, thành công của Mean Girls giúp Lindsay Lohan trở thành ngôi sao đắt giá, giành hàng loạt giải thưởng như Diễn viên hài xuất sắc, Diễn viên có hình thể đẹp nhất, Ngôi sao đột phá...

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Lindsay Lohan nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng quảng cáo. Giai đoạn 2004-2007 được xem là thời kỳ đỉnh cao của ngôi sao truyền hình trẻ tuổi. Tên tuổi của sao phim Mean Girls phủ sóng các mặt báo, catalogue, áp phích quảng cáo trên đường phố. Năm 2007, Lindsay Lohan được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới.

Đây cũng là giai đoạn Lindsay Lohan đạt đỉnh cao về nhan sắc. Cô thường xuyên vào danh sách ngôi sao quyến rũ và được dự đoán trở thành thế hệ diễn viên tiềm năng. Trong một cuộc phỏng vấn, Lohan từng nói dù đứng ở đỉnh cao vinh quang, cô vẫn nhận thức rõ vị trí của mình.

"Không hề dễ dàng khi bạn liên tục bị so sánh với những diễn viên đồng trang lứa. Điều đó chỉ khiến người khác ganh tỵ với mình, hoặc chính mình cảm thấy ghét và hạnh hoẹ người ta", ngôi sao sinh năm 1986 tâm sự.

Thông tin trên báo Thanh Niên, từ 2007 đến 2013, Lindsay Lohan từ "nữ hoàng tuổi teen" thành cái tên tiếng bậc nhất Hollywood đồng thời là người thường xuyên có mặt tại đồn cảnh sát, trung tâm cai nghiện, nhà giam.

Cô vướng rất nhiều rắc rối vì lái xe gây tai nạn, sử dụng ma túy, nghiện ngập rượu lại khốn đốn vì ăn trộm nữ trang, vi phạm lệnh quản chế, khai gian… Những bức ảnh phờ phạc, hốc hác vì chơi bời được chụp ở đồn cảnh sát nhận về nhiều lời chỉ trích của khán giả. Không những thế, nhan sắc ngày một tàn tạ của Lindsay Lohan cũng khiến dư luận không khỏi tiếc nuối, xót xa cho "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" một thời.

Không chỉ bị tàn phá bởi chất kích thích, thói ăn chơi sa đọa, Lindsay Lohan còn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sao phim Just My Luck bắt đầu phẫu thuật từ những năm 20 tuổi. Việc can thiệp filler, botox từ sớm khiến Lohan bị già trước tuổi.

Tàn nhang, vết nám cũng kéo đến khiến mỹ nữ một thời bị nói trông không khác gì phụ nữ trung niên. Trên thực tế, cô chỉ 34 tuổi, cái tuổi mà nhiều sao Hollywood khác như Katy Perry, Megan Fox... đang ở đỉnh cao nhan sắc.

Trong một sự kiện mới đây, cựu ngôi sao Disney Lindsay Lohan đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt già cỗi như bà cụ dù cô chỉ mới bước qua tuổi 34. Ngôi sao Bẫy phụ huynh trùm kín đầu, không để lộ tóc. Thiếu đi lớp không trang điểm càng khiến gương mặt của cô thêm nhợt nhạt, già hơn tuổi thật nhiều lần.

Gác lại quá khứ tiệc tùng hào nhoáng cùng ma túy và đồ uống có cồn, Lindsay Lohan quyết định chuyển về New York (Mỹ) sống cùng gia đình, tìm lại cảm gác bình yên sau chuỗi ngày chống chọi với những lời đàm tiếu, chê bai. Sau đó, cô chuyển đến Anh để hoạt động nghệ thuật trước khi tất bật với việc kinh doanh ở Hy Lạp và ổn định cuộc sống riêng tận Dubai.

Tuy nhiên, mối quan hệ với bạn trai doanh nhân kém tuổi Egor Tarabasov không khiến Lindsay Lohan hạnh phúc. Người này không ngừng đánh đập, dọa giết nữ diễn viên trong căn hộ cả hai sống chung đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát. Không chịu đựng nổi, mỹ nhân 9X quyết định chia tay Egor Tarabasov.

Dù từng tuyên bố làm lại cuộc đời nhưng sự nghiệp của Lindsay Lohan vẫn giậm chân tại chỗ. Chương trình thực tế riêng của cô có tên Lindsay Lohan's Beach Club không đạt được thành công như kỳ vọng và bị hủy chỉ sau 1 mùa.

Ngày 19/6 vừa qua, Lindsay Lohan cho biết bản thân hạnh phúc khi hay tin mẹ cô - bà Dina Lohan đính hôn với Jesse Nadler. Được biết, cha của nữ diễn viên từng đánh đập, bạo hành bà Dina Lohan trong quá khứ. Thậm chí, bà còn đón cả vợ hai của chồng - Kate Major về ở chung nhà sau khi biết rằng cô này cũng chịu hoàn cảnh tương tự.