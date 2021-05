Phát hoảng với hơn 70.000 lượt khách 'ken đặc' Vũng Tàu giữa nguy cơ bùng dịch

Hình ảnh ghi nhận tại Bãi Sau TP.Vũng Tàu chiều ngày 30/4

Từ 15 giờ ngày 30/4, các ngả đường dẫn vào TP. Vũng Tàu như: 3/2, 2/9 và 30/4, xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau đổ về Bãi Sau, Bãi Trước. Đến khoảng 16 giờ, các bãi tắm nhộn nhịp khách tắm biển.

Đường Thùy Vân, Quang Trung có đoạn bị ùn ứ cục bộ nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, đến hết ngày 30/4, các bãi tắm, KDL toàn thành phố đón 70.200 lượt khách du lịch đến tắm biển, nghỉ dưỡng, vui chơi.

Các bãi biển đông nghịt người tắm biển. Chính quyền và các lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn cho du khách như: phát loa yêu cầu du khách thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhắc nhở người dân, du khách đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

Tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, an toàn du lịch và nhắc nhở các phòng, ban và các phường ven biển nêu cao tinh thần chủ động giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho du khách kỳ nghỉ lễ vui tươi, nhưng phải thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn trong phòng dịch.

Ông Hoàng Vũ Thành, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết: “Thành phố luôn đón chào du khách về du lịch, nghỉ dưỡng. Các lực lượng chuyên môn của thành phố đang ra sức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, giữ an toàn cho du khách.

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, chúng tôi cũng mong du khách hợp tác, tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…”.

Vẫn còn nhiều trường hợp du khách không chấp hành quy định đeo khẩu trang nhất là khi đã xuống biển

Dù không cấm tắm biển tuy nhiên Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cũng đã yêu cầu ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trong các ngày lễ 30/4 và 1/5.

Các sự kiện bị yêu cầu hủy bao gồm chương trình nghệ thuật “Chung một niềm vui”, chương trình nghệ thuật “BR-VT rực rỡ những mùa xuân”, giải Lân Sư Rồng, giải Bóng rổ 3x3 mở rộng. Riêng chương trình “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2021”, UBND tỉnh yêu cầu ngưng hoạt động từ ngày 30/4.