Phát hoảng trước đôi chân gầy như sắp gãy của thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc

Sáng 20/12, tờ Koreaboo đưa tin, "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc" Yoon Eun Hye vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi cô chia sẻ loạt ảnh mới lên trang cá nhân mới đây. Theo nguồn tin, những hình ảnh gây xôn xao được chụp vào hôm Yoon Eun Hye tận hưởng phút giây thư giãn tại 1 buổi triển lãm nghệ thuật.

Trong hình, nữ diễn viên Hoàng Cung khoe trọn phong cách thời trang trẻ trung, cuốn hút. Thế nhưng, công chúng lại đổ dồn sự chú ý vào đôi chân gầy tong teo như sắp gãy đến nơi của người đẹp họ Yoon. Được biết, Yoon Eun Hye cao khoảng 1m70 nhưng lại chỉ nặng 47kg. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng cân nặng và đôi chân gầy như "que tăm" của "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc": "Đôi chân của nữ diễn viên trông như có thể gãy bất cứ lúc nào", "Sao giờ Yoon Eun Hye lại trông mỏng dính như tờ giấy vậy?",...

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng bày tỏ mong muốn Yoon Eun Hye sẽ tăng cân trong tương lai gần, bởi điều này không chỉ tốt cho sức khỏe nữ diễn viên mà còn giúp cô sở hữu 1 vóc dáng cân đối và đôi chân khỏe mạnh hơn.

Nhiều khán giả lo lắng khi chứng kiến đôi chân gầy gò của Yoon Eun Hye trong màn lộ diện mới đây. Ảnh: Instagram nhân vật

Trong đó, nhiều netizen còn nhận xét, đôi chân của nữ minh tinh họ Yoon trông như sắp gãy tới nơi. Ảnh: Instagram nhân vật

Vóc dáng hiện tại của Yoon Eun Hye đã trở thành đề tài gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu tiên Yoon Eun Hye gây bàn tán với tình trạng vóc dáng của mình. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng có giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, để rộ rõ mồn một cằm đôi ngấn mỡ trước ống kính máy quay. Sau đó không lâu, cô đã nỗ lực giảm cân và lấy lại được chỉ số hình thể lý tưởng.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Baby VOX huyền thoại khi vừa tròn 15 tuổi. Cô được mệnh danh là nữ thần thế hệ đầu của Kpop nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tới năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye dồn lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới, nổi tiếng khắp châu Á với phim Hoàng Cung, Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử... Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo.

Tuy nhiên, sự nghiệp Yoon Eun Hye bắt đầu xuống dốc kể từ năm 2015 khi cô vướng cáo buộc đạo nhái mẫu thiết kế trong chương trình Goddess Fashion. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến cô hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội, phải tạm rời showbiz trong 1 khoảng thời gian khá dài.