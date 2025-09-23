Phát hoảng khi xem clip 1 Em Xinh té cầu thang

Chiến thắng phần thi trang phục trong concert Em Xinh Say Hi, Hoàng Duyên được trao đặc quyền làm admin Fanpage chương trình. Và mới đây, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước đoạn clip nữ ca sĩ gặp sự cố "dở khóc dở cười".

Theo đó, trên Fanpage Em Xinh Say Hi bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh Hoàng Duyên mặc đồ bộ, một tay cầm dù, một tay giữ ly trà sữa di chuyển xuống cầu thang. Không may, cô bị trượt chân, té ngã đến cả dép cũng văng ra. Hoàng Duyên trượt liền mấy bậc thang trước sự hốt hoảng của Han Sara và Sơn.K.

Em Xinh Hoàng Duyên ngã cầu thang

Tình huống quá bất ngờ khiến Han Sara hốt hoảng la lên, trong khi đó Sơn.K liên tục hỏi han tình trạng của đàn chị. Rất may, sau cú ngã, Hoàng Duyên nhanh chóng đứng dậy và trấn an mọi người rằng mình không sao. Khoảnh khắc Hoàng Duyên té cầu thang sau khi đăng tải nhận nhiều quan tâm của khán giả. Nhiều fan vừa hoảng vừa… bật cười vì độ "lầy lội" của nữ ca sĩ khi chính tay đăng clip sự cố của mình.

Dẫu vậy, không ít khán giả vẫn bày tỏ sự lo lắng, khuyên Hoàng Duyên nên đi kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Té cầu thang vốn là tai nạn dễ gây chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt khi nữ ca sĩ đang bận rộn lịch trình cùng Em Xinh Say Hi cho concert sắp tới tại Hà Nội.

Hoàng Duyên trấn an mọi người sau đoạn clip té cầu thang

Hoàng Duyên sinh năm 1999, gia nhập Vpop từ năm 2021 và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ loạt hit như Chàng trai sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá hay Sài Gòn hôm nay mưa (kết hợp cùng JSOL). Giọng hát nhẹ nhàng, màu sắc âm nhạc pha trộn giữa pop hiện đại và chất liệu dân gian đã giúp Hoàng Duyên được khán giả gọi là "nàng thơ Vpop" thế hệ mới. Hoàng Duyên còn là nghệ sĩ Việt Nam từng giành giải Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards 2021.

Đến với Em Xinh Say Hi, Hoàng Duyên mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, nhưng không thể hiện được quá nhiều. Hành trình của cô tại show lại khá ngắn ngủi khi sớm phải dừng chân sau livestage 2, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Dù không đi xa ở Em Xinh Say Hi, Hoàng Duyên vẫn là một trong những gương mặt được nhớ tới nhiều nhất mùa này.

Hoàng Duyên gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào và khả năng viết nhạc ở Em Xinh Say Hi

Hoàng Duyên chia sẻ khi rời chương trình: "Em Xinh Say Hi là một hành trình đặc biệt với Duyên, mình được gặp gỡ, được học hỏi nhiều điều từ nơi này. 30 Em Xinh đều có một màu sắc riêng và Duyên cũng tự hỏi mình thật sự có màu sắc gì, mình cần làm gì cho đúng.

Anh Trấn Thành đã từng nói với Duyên 'Nếu em là một người nghệ sĩ, mình cần phải mang tác phẩm của mình đến cho những người có cùng câu chuyện, cảm xúc với mình để họ đón nhận được năng lượng đó.

Như vậy, thì cái đầu tiên là mình phải chữa lành được chính bản thân mình'. Duyên đã nhận được năng lượng chữa lành từ She never cries - ca khúc giúp mình được khóc, được mỉm cười, được là chính mình".