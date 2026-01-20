Phát hoảng: Căn nhà “nở hậu” giá 2,75 tỷ ở Khâm Thiên với 11 mét vuông sàn, 5 tầng khiến nhiều người "xem thôi cũng khó thở"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một bài đăng kèm video giới thiệu căn nhà nằm tại khu vực Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì mức giá 2,75 tỷ đồng mà còn bởi thiết kế bị nhiều người nhận xét là chật hẹp và tiềm ẩn nguy hiểm khi sử dụng.

Theo thông tin được chia sẻ, căn nhà có mặt tiền rất nhỏ, thậm chí nếu dựng ngang một chiếc xe máy có thể chắn sang lối đi của nhà hàng xóm. Độ sâu ngôi nhà khoảng 11 mét. Người môi giới cho biết phần phía trước nhà không vuông vức nhưng bù lại, mặt phía sau vuông vắn, được gọi là “nở hậu”, yếu tố thường được xem là điểm cộng.

Cầu thang dốc đứng và khá hẹp (Nguồn: N.H)

Mỗi phòng đều có một cửa sổ nhỏ để lấy ảnh sáng (Nguồn: N.H)

Ngôi nhà được giới thiệu cao 5 tầng, mỗi phòng đều có một cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở thiết kế cầu thang. Cầu thang được làm rất hẹp và gần như dốc đứng, có những đoạn không thể đặt vừa trọn một bàn chân. Người xem nhà trong clip còn khẳng định những người có thân hình quá khổ có thể không đi lọt. Ngay cả môi giới cũng thừa nhận: “Cầu thang này không thể chạy mà chỉ có thể đi chậm được thôi”.

Ngoài ra, dù được quảng cáo là nhà 5 tầng nhưng nhà vệ sinh chỉ được bố trí ở tầng 1 và tầng 4. Phía trên cùng còn cơi nới thêm một tum, được tính là tầng 5, chủ yếu dùng để đặt téc nước và lợp mái tôn.

Phần được giới thiệu là tầng 5 của căn nhà (Nguồn: N.H.)

Chia sẻ thêm với chúng tôi, người đăng tải clip cho biết: “Căn nhà ở Khâm Thiên, Đống Đa, cách đường lớn khoảng 200 mét. Được cái ngõ vào thoáng và rộng, thông đi được từ nhiều hướng. Nhà có sổ đỏ.

Khu Khâm Thiên này khá hay, không ngập như mạn Tây Hồ hay Triều Khúc. Điện nước trong nội thành không bị mất. Còn một căn nữa nhưng đắt lắm, sổ đỏ 6 mét vuông nhưng chào tận 2,3 tỷ”.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí là lo ngại khi xem video căn nhà. Một người viết: “Xem video được một đoạn mà khó thở luôn”. Người khác chia sẻ: “Ai xây được quả nhà này cũng vã mồ hôi”. Có ý kiến còn cho rằng: “Xem thôi mà mình thấy ngộp luôn ấy, giống kiểu không có oxy để thở”.

Dù sở hữu một số lợi thế về vị trí và hạ tầng khu vực, căn nhà vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về mức độ an toàn và sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là với thiết kế cầu thang dốc và mặt tiền quá hẹp.