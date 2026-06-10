Phát hiện xe tải Trung Quốc di chuyển liên tục không phát ra tiếng động, kéo theo 120 tấn hàng suốt quãng đường gần 400 km

Xe tải Trung Quốc đang "đánh bại" các xe chạy bằng dầu diesel.

Một mẫu xe đầu kéo điện Trung Quốc vừa bước vào thử nghiệm trong lĩnh vực được xem là khắc nghiệt bậc nhất của vận tải nông nghiệp Brazil: kéo mía trên đường ngoài công lộ với tổ hợp siêu nặng.

Theo Agência Transporta Brasil, Sany đã đưa mẫu 6×4 MTB 588SUPER vào chạy thử trong một chiến dịch vận chuyển mía, sử dụng tổ hợp 17 trục tại khu vực trang trại của một khách hàng không được tiết lộ. Đây được mô tả là một trong những thử nghiệm đầu tiên tại Brazil dùng xe tải điện cho kiểu vận hành này, tức không phải giao hàng đô thị hay tuyến ngắn, mà là chở tải cực nặng trong môi trường bụi, nóng, gồ ghề và cường độ cao của mùa thu hoạch.

Điểm khiến cuộc thử nghiệm gây chú ý nằm ở chỗ Sany không chọn một ứng dụng “nhẹ nhàng” để trình diễn công nghệ. Vận chuyển mía ở Brazil là công việc vốn do phương tiện chạy diesel thống trị từ lâu, bởi yêu cầu lực kéo lớn, độ bền cao và khả năng làm việc liên tục.

Theo Transporta Brasil, chiếc MTB 588SUPER được đưa vào bài test với khả năng kéo tối đa 120 tấn, nhắm tới các ứng dụng ngoài đường công cộng như mía đường, lâm nghiệp, bột giấy, khai khoáng hay logistics cảng.

Mẫu đầu kéo này dùng động cơ điện 480 kW, tương đương khoảng 652 mã lực, với mô-men xoắn cực đại 2.800 Nm. Đây là hai thông số đặc biệt quan trọng trong vận tải nặng, nhất là khi xe phải khởi hành với tải lớn trên mặt đường đất hoặc trong điều kiện trơn trượt ở nông trại.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, có bộ chọn số trên vô lăng và cả trích công suất. Hệ thống treo dùng 10 lá nhíp ở cả cầu trước và sau, đi kèm phanh ABS, cân bằng điện tử và tái sinh năng lượng khi phanh.

Trái tim của bài toán là bộ pin. Mẫu MTB 588SUPER dùng pin lithium iron phosphate (LFP) dung lượng 588 kWh. Theo Transporta Brasil, tầm hoạt động thực tế của xe dao động khoảng 300-400 km, tùy cấu hình và loại hình vận hành. Trong khi đó, các dòng xe tải điện hạng nặng dùng pin 437 kWh và 588 kWh của Sany có thể đạt quãng đường khoảng 350-500 km, tùy mẫu và ứng dụng cụ thể.

Sự chênh lệch giữa con số danh mục và bài test thực địa là điều đáng lưu ý, chở mía ngoài đường đất với tổ hợp 17 trục đòi hỏi lực kéo và tiêu hao năng lượng lớn hơn nhiều so với điều kiện chuẩn hóa trên đường bằng. Vì thế, thử nghiệm thực địa mới là phép đo sát nhất để xem xe điện có thực sự sống được trong hệ sinh thái logistics nông nghiệp hay không.

Một trong những điểm khác biệt lớn của chiếc xe là hệ thống thay pin nhanh (swap). Thay vì chỉ phụ thuộc vào cắm sạc, xe có thể tháo bộ pin đã cạn và lắp ngay bộ pin đầy để quay lại vận hành. Transporta Brasil cho biết xe cũng hỗ trợ sạc nhanh dưới 1 giờ, tùy hạ tầng hiện có, nhưng chính cơ chế swap mới là giải pháp Sany nhấn mạnh để tăng thời gian sẵn sàng cho xe.

Với một chuỗi thu hoạch mía, nơi máy móc, nhân công và vận tải phải vận hành nối đuôi nhau theo nhịp mùa vụ, thời gian xe nằm bãi đôi khi quan trọng không kém mức tiêu hao nhiên liệu. Khi đó, một chiếc xe điện chỉ có ý nghĩa nếu nó không làm gãy chuỗi vận hành chung của nông trại và nhà máy.

Từ góc nhìn chiến lược, thử nghiệm này phản ánh cách Sany đang bước vào thị trường Brazil. Trong thông báo ra mắt danh mục xe tải, Sany do Brasil cho biết hãng không chỉ mang tới xe điện mà còn giới thiệu cả các mẫu diesel chuẩn Proconve P8/Euro 6. Với xe điện, dải sản phẩm trải từ xe tải nhẹ 6 tấn, pin 106 kWh, tới xe tải nặng 437 kWh và 588 kWh.

Ở nhóm hạng nặng, tùy phiên bản và ứng dụng, xe có thể phục vụ tổng trọng lượng tổ hợp từ 60.000 kg đến 120.000 kg. Sany nhấn mạnh chiến lược của họ là kết hợp điện hóa, chi phí vận hành thấp và giảm phát thải, chứ không đặt cược vào việc loại bỏ xe diesel ngay lập tức.

Bài test trong ngành mía đường càng đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh hạ tầng và công nghiệp địa phương. Ngày 14/5/2026, chính quyền Campinas thông báo Sany đã ký hợp đồng lắp đặt nhà máy tại thành phố, sử dụng khu nhà xưởng trước đây của Mercedes-Benz.

Doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến đầu tư khoảng 200 triệu real, bắt đầu hoạt động ngay trong năm nay và hướng tới sản xuất xe tải điện, máy xây dựng cùng pin lưu trữ năng lượng.

Theo CPG