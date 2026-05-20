Phát hiện xe tải màu đen lạ, công an Việt Nam lập tức vào cuộc theo dõi giám sát, kiểm tra

Khánh Vy
|

Cảnh sát tỉnh Quảng Trị kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, thu giữ hàng trăm kg pháo hoa nổ cùng hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu. Từ vụ bắt quả tang ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán hàng cấm này.

Ngày 16/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa lập chiến công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, trước đó qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng cấm nên đưa vào diện theo dõi.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 11/5/2026, tổ công tác bất ngờ kiểm tra khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phạm Thế Nam (SN 1985, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang lén lút bốc xếp hàng hóa lên xe tải mang biển kiểm soát 29H-753.64.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tang vật thu giữ gồm 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống với tổng khối lượng khoảng 260 kg, đều do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Theo đánh giá ban đầu, đây là vụ vận chuyển hàng cấm có quy mô lớn, được tổ chức khá tinh vi nhằm đưa hàng lậu đi tiêu thụ trên thị trường.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng tại hiện trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích liên quan trong đường dây.

Từ lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (SN 1985, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan công an xác định hai người này có vai trò trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán, vận chuyển số pháo hoa nổ trái phép nói trên.

Hiện toàn bộ tang vật cùng các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án nhằm làm rõ nguồn gốc số hàng cấm cũng như các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định hiện hành, hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá nhập lậu có thể bị xử lý hình sự tùy theo số lượng và mức độ vi phạm. Đây cũng là nhóm mặt hàng được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý trong thời gian gần đây nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an ninh trật tự và thất thu ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Trị đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo nổ và hàng nhập lậu, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý.

