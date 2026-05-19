Phát hiện xe tải lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát, kiểm tra

CSGT Gia Lai kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát hiện 1 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa với hơn 4.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá trị hàng hóa ước tính hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 5 phút ngày 14/5, trong quá trình triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 30M-524.xx do tài xế Nguyễn Anh K. (SN 2001, trú xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, theo Báo Gia Lai.

Lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe vận chuyển hơn 4.000 sản phẩm hàng hóa nghi nguồn gốc từ nước ngoài. Số hàng hóa này bao gồm giày dép, túi xách, kính mắt, quần áo, phụ tùng xe máy, xe đạp điện cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Công an phường An Nhơn Đông đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 để xác minh, xử lý.

Bước đầu xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm hơn 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quyết liệt đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn.

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

