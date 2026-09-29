Phát hiện xe tải điện 136 tấn không cabin, không người lái của Trung Quốc: Chạy "êm ru" giữa máy móc hạng nặng, di chuyển 2 chiều không cần quay đầu

Không có người lái và cũng không cần quay đầu, chiếc xe tải khai mỏ AT150 có thể tự thực hiện gần như toàn bộ chu trình vận chuyển tại mỏ than lộ thiên ở Trung Quốc.

Ngày 30/7, tại khu khai thác của mỏ than lộ thiên phía Nam ở thành phố Holingol, Nội Mông, Trung Quốc, chiếc xe tải khổng lồ màu xanh bắt đầu hoạt động giữa những máy móc hạng nặng.

Điểm khác thường là phía trước chiếc xe không có cabin dành cho tài xế như các xe tải khai thác mỏ truyền thống. Thay vào đó, khu vực này cùng hai bên thân xe được bố trí các cụm pin và hệ thống phục vụ hoạt động tự động.

Đây là AT150, được Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) giới thiệu là xe tải khai thác mỏ chạy điện thuần túy, tự hành hai chiều tải trọng trên 100 tấn đầu tiên của Trung Quốc. Xe do Công ty Nội Mông thuộc Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước Trung Quốc (SPIC) phát triển cùng Công ty TNHH Công nghiệp nặng phương Bắc Nội Mông.

AT150 có tải trọng định mức 136 tấn, kết hợp ba công nghệ chính gồm truyền động điện hoàn toàn, di chuyển hai chiều và lái tự động.

Một trong những điểm đặc biệt nhất nằm ở thiết kế hai chiều. Xe có thiết kế chuyên biệt giúp bỏ đầu - đuôi như trên xe tải thông thường. Nhờ đó, AT150 có thể di chuyển êm mượt theo cả hai hướng mà không phải quay đầu. Tính năng này đặc biệt hữu ích tại những khu vực khai thác chật hẹp, nơi một chiếc xe tải hạng nặng thông thường cần không gian lớn để thực hiện thao tác quay đầu.

Quan trọng hơn, chiếc xe có thể hoàn thành một chu trình vận chuyển mà không cần tài xế trực tiếp điều khiển. Theo SASAC, AT150 có khả năng thực hiện toàn bộ quá trình từ tự động nhận vật liệu, tự di chuyển, dỡ hàng chính xác, tránh chướng ngại vật đến tự động đỗ xe.

Việc loại bỏ người lái khỏi xe cũng nhằm giảm số lao động phải trực tiếp làm việc trong môi trường nhiều bụi, rung xóc và có mức độ rủi ro cao của mỏ lộ thiên.

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại các mỏ phía Bắc Trung Quốc đặt ra một bài toán khác đối với xe điện: khả năng hoạt động của pin khi nhiệt độ xuống rất thấp.

AT150 được trang bị pin bán rắn, lần đầu tiên loại pin này được Trung Quốc áp dụng cho xe tải khai thác mỏ ở phân khúc tải trọng tương ứng. Hệ thống có thể hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ -30°C đến 50°C.

Xe hỗ trợ sạc nhanh ở công suất lên tới 3,4 MW và điện áp 900 V. Khi được sạc đầy, thời gian hoạt động đạt ít nhất 6 giờ.

Một trong những con số đáng chú ý nhất xuất hiện ở chi phí vận hành. Theo dữ liệu đo thực tế tại hiện trường được SASAC và Cục Năng lượng Nội Mông công bố, chi phí năng lượng tính trên một đơn vị sản lượng của AT150 thấp hơn 65% so với xe tải chạy diesel cùng tải trọng.

Ngoài lợi ích kinh tế, việc thay động cơ diesel bằng hệ truyền động điện được kỳ vọng giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch cũng như lượng khí CO2 và oxit nitơ phát sinh trong quá trình khai thác.

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