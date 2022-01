Phát hiện vụ sản xuất nhang muỗi giả với số lượng lớn

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 83H-1630 do ông T.T.Đ (41 tuổi, trú ấp Tây Ninh, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, phát hiện 18.000 hộp nhang muỗi nhãn hiệu Ranger Scout không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là loại nhang được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ.

Qua làm việc, ông Đ. khai nhận được một người có tên S.H.P (39 tuổi, trú tại ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thuê đến TPHCM để nhận số nhang muỗi trên, rồi vận chuyển về cho P.



Khám xét các địa điểm liên quan đến vụ việc và kho, xưởng của P. cùng P.T.L (35 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) tại TPHCM, Sóc Trăng, công an phát hiện 1 máy đóng gói, 1 máy bàn và cắt tự động, 1 máy nén, nhiều cuộn niêm màng co nhãn hiệu Ranger Scount, hơn 3.300 hộp sản phẩm nhang muỗi thành phẩm, 67 thùng nhang bán thành phẩm, hơn 12.000 vỏ hộp nhang, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc, hai đối tượng S.H.P và P.T.L khai nhận, do nhu cầu thị trường, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nhang muỗi hiệu Ranger Scount nhiều nên đã đầu tư mua máy móc, nguyên liệu, bao bì để sản xuất nhang giả nhãn hiệu bán ra thị trường kiếm lời, hàng ngày sản xuất từ 36.000 đến 40.000 hộp.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.